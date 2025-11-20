Κόσμος Παρίσι Γαλλία Μπλακ Άουτ Διακοπές Ρεύματος

Συναγερμός στο Παρίσι λόγω μπλακ άουτ - Εκτός λειτουργίας γραμμές σε μετρό και προαστιακό

H ηλεκτροδότηση αναμένεται να έχει αποκατασταθεί μέχρι τις 10:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την εταιρεία Enedis.

Αποβάθρα μετρό στο Παρίσι / Φωτ.: IMAGO
Αποβάθρα μετρό στο Παρίσι / Φωτ.: IMAGO
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Διακοπή της ηλεκτροδότησης σημειώνεται σήμερα το πρωί σε τμήματα του Παρισιού, ανακοίνωσε μέσω του ιστοτόπου της η εταιρεία Enedis που διαχειρίζεται το ηλεκτρικό δίκτυο.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε λίγες γραμμές του μετρό και του προαστιακού, ανακοίνωσε η Enedis, προσθέτοντας ότι η ηλεκτροδότηση αναμένεται να έχει αποκατασταθεί μέχρι τις 10:00 (ώρα Ελλάδας).

Ο διαχειριστής του δικτύου δεν διευκρίνισε τις αιτίες της διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Παρίσι Γαλλία Μπλακ Άουτ Διακοπές Ρεύματος

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader