Ο Σαρκοζί χέρι-χέρι με την Μπρούνι σε εστιατόριο του Παρισιού - Καταχειροκροτήθηκε από το πλήθος

Είκοσι ημέρες μετά την παραμονή του στις φυλακές La Santé, ο Νικολά Σαρκοζί βγήκε, το μεσημέρι της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, μια βόλτα στους δρόμους του Παρισιού για να απολαύσει ένα γεύμα με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι.

Η απόφαση του εφετείου έκανε δεκτό το αίτημά του για αποφυλάκιση με τον ίδιο να δηλώνει στους στενούς του συνεργάτες ότι «είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι εξαντλητικό» χαρακτηρίζοντας την εμπειρία του έναν πραγματικό «εφιάλτη».



Αρχικά, τις πρώτες πρωινές ώρες, γείτονές του τον είδαν να απολαμβάνει την καθημερινή του συνήθεια, να κάνει τζόγκινγκ. Όπως σημείωσαν μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας ήταν εμφανώς αδυνατισμένος. Αν και προσκλήθηκε να παραστεί στην τελετή για την Ημέρα Ανακωχής μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο πρώην αρχηγός του κράτους αρνήθηκε την πρόσκληση.

Το διακριτικό γεύμα των Σαρκοζί - Μπρούνι

Ο Νικολά Σαρκοζί και η Κάρλα Μπρούνι πέρασαν τις πόρτες της «Brasserie Le Flandrin», ένα κομψό εστιατόριο στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού. Χαμογελαστός αλλά εμφανώς επηρεασμένος από τον χρόνο του πίσω από τα κάγκελα, ο πρώην Πρόεδρος φαίνεται ότι επέστρεψε στην παριζιάνικη ζωή του.

Σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα, αυτή η έξοδος «δεν είναι καθόλου πολιτική χειρονομία», αλλά αντανακλά «την ανάγκη να βρίσκεται κανείς με αγαπημένα πρόσωπα και να βρίσκει μια αίσθηση κανονικότητας». Η Κάρλα Μπρούνι, η οποία ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, φέρεται να αύξησε τις επισκέψεις της στο δωμάτιο επισκεπτηρίου και να δημοσίευσε μηνύματα υποστήριξης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά την αποχώρησή τους από το εστιατόριο, το ζευγάρι καταχειροκροτήθηκε από το συγκεντρωμένο πλήθος με τον 70χρονο Σαρκοζί να τους ευχαριστεί ενώ η Κάρλα Μπρούνι έκρυβε το πρόσωπό της. Στην συνέχεια επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητό και κατευθύνθηκαν προς το σπίτι τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νικολά Σαρκοζί έχει τεθεί υπό δικαστική εποπτεία, καθώς θα φοράει βραχιολάκι ενώ δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει τη χώρα.