Eκτός φυλακής μετά από 20 ημέρες ο Νικολά Σαρκοζί - Θα φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι

Ελεύθερος με την υποχρέωση να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι αφέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11) ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί. Το στίγμα των προθέσεων είχε δώσει νωρίτερα ο εισαγγελέας ο οποίος είχε προτείνει την αποφυλάκισή του υπό όρους.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας βρισκόταν εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή Λα Σαντέ μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007.

Ο Σαρκοζί άκουσε την απόφαση μέσω τηλεδιάσκεψης από τη φυλακή, σε ειδική αίθουσα ενώ η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο. Νωρίτερα ο δικηγόρος του Σαρκοζί, Ζαν-Μισέλ Νταρουά, ο οποίος βρισκόταν δίπλα του στην αίθουσα βιντεοκλήσεων της φυλακής, δήλωσε: «Η απομόνωση ήταν πολύ δύσκολη γι' αυτόν. Είναι ένας δυνατός, στιβαρός και θαρραλέος άνθρωπος και αυτή η κράτηση του έχει προκαλέσει μεγάλα βάσανα».

Ένας άλλος δικηγόρος του Σαρκοζί, ο Κριστόφ Ινγκρέιν, ο οποίος βρισκόταν στη δικαστική αίθουσα ο οποίος τον επισκεπτόταν καθημερινά, είπε ότι ο Σαρκοζί θα ήταν πιο ασφαλής εκτός φυλακής παρά μέσα. «Έχει αντιμετωπίσει απειλές θανάτου, έχει ακούσει κραυγές τη νύχτα και την επείγουσα παρέμβαση σε ένα γειτονικό κελί όταν ένας κρατούμενος αυτοτραυματίστηκε», είπε χαρακτηριστικά.