Κρίσιμη ημέρα για τον Σαρκοζί: Δικαστήριο αποφασίζει αν θα απελευθερωθεί ή θα παραμείνει στη φυλακή

Κρίσιμη ημέρα η σημερινή για τον Νικολά Σαρκοζί καθώς μετά από 20 ημέρες εγκλεισμού στις φυλακές Λα Σαντέ, δικαστήριο του Παρισιού θα εκδικάσει το αίτημα αποφυλάκισης του, με την απόφαση να αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ο Σαρκοζί, 70 ετών, έγινε ο πρώτος πρώην Γάλλος αρχηγός κράτους στη σύγχρονη εποχή που οδηγήθηκε πίσω από τα κάγκελα μετά την καταδίκη του στις 25 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησε από τις 21 Οκτωβρίου να εκτίει την ποινή που του είχε επιβληθεί (το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια κάθειρξης, κρίνοντας τον ένοχο για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007) αλλά υπέβαλε αμέσως αίτηση πρόωρης αποφυλάκισης.

Η νομοθεσία στη Γαλλία επιτρέπει στο δικαστήρια να εξετάσουν τα αιτήματα αποφυλάκισης εντός προθεσμίας 2 μηνών από την καταδίκη των κατηγορουμένων. Για τον Νικολά Σαρκοζί αυτό ορίστηκε μέσα στο πρώτο 20ήμερο.

Εάν το εφετείο κάνει δεκτό το αίτημά του, ο πρώην Γάλλος πρόεδρος θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος άμεσα- ίσως και σήμερα- ή το αργότερο πριν από τα Χριστούγεννα.

Τι θα εξετάσει το δικαστήριο

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης το δικαστήριο πρέπει να λάβει απόφαση για τον Νικολά Σαρκοζί εξετάζοντας συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τον νόμο.

Αυτά σχετίζονται με την αναγκαιότητα προσωρινής κράτησης, δηλαδή τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων, τον κίνδυνο να ασκηθεί πίεση σε μάρτυρες, τον κίνδυνο συνεννόησης. Αλλά και την προστασία του κατηγορουμένου, τις εγγυήσεις παρουσίας του (αν υπάρχει κίνδυνος φυγής στο εξωτερικό) και τον κίνδυνο υποτροπής των πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκε.

Ο πρώην πρόεδρος δεν θα είναι παρών στην αίθουσα του δικαστηρίου, ωστόσο θα μπορέσει να συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης από αίθουσα που έχει διαμορφωθεί εντός του τόπου κράτησής του. Η απόφαση σχετικά με την πιθανή απελευθέρωσή του αναμένεται αργότερα την ίδια μέρα.