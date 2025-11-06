Εκατοντάδες γράμματα και χρήματα από υποστηρικτές του Σαρκοζί φτάνουν καθημερινά στις φυλακές

Κλεισμένος μέσα στη φυλακή La Santé στο Παρίσι τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει στην καθημερινότητά του.

Ωστόσο, οι υποστηρικτές του αποφάσισαν ότι για να κάνουν την παραμονή του πιο διασκεδαστική στο σωφρονιστικό ίδρυμα αποφάσισαν να ανοίξουν έναν δίαυλο επικοινωνίας μαζί του.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας έχει ήδη λάβει εκατοντάδες επιστολές από θαυμαστές του οι οποίοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την άδικη, όπως την αποκαλούν, απόφαση της δικαιοσύνης. Σύμφωνα μάλιστα με την Figaro «περισσότερες από εκατό επιστολές την ημέρα» φτάνουν με το ταχυδρομείο μόνο για τον Σαρκοζί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, όλα τα γράμματα ανοίγονται και ξαναδιαβάζονται για λόγους ασφαλείας. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι «δεν έχουν ξαναδεί κάτι παρόμοιο», δήλωσε μια πηγή στο RTL. Υπάρχουν τόσες πολλές επιστολές που στη συνέχεια παραδίδονται σε «λευκούς σάκους» στους δικηγόρους του πολιτικού οι οποίοι τον επισκέπτονται καθημερινά.

Στη συνέχεια, μεταφέρονται στο γραφείο του όπου ομάδες, μερικές από τις οποίες είναι εθελοντές, τις ταξινομούν. Άλλες επιστολές φτάνουν απευθείας σε αυτή τη διεύθυνση, καθώς και στο σπίτι του πρώην προέδρου.

Γάλλοι στέλνουν ακόμη και χρήματα

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα δίκτυα Europe 1 και το JDNews ο Νικολά Σαρκοζί λαμβάνει και οικονομική υποστήριξη αφού δεν είναι λίγοι εκείνοι που μέσα στους φακέλους έχουν βάλει και χρήματα. Τις περισσότερες φορές είναι ένα 20άρικο ενώ οι υπεύθυνοι της αλληλογραφίας ανέφεραν ότι βρήκαν ακόμη και 50άρικο.

«Τεράστια υποστήριξη, σύμβολο του μοναδικού δεσμού που διατηρεί με ένα τμήμα του γαλλικού πληθυσμού» ανέφεραν οι δικηγόροι του.