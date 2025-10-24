Ο Νικολά Σαρκοζί έγινε παππούς - Η είδηση που άκουσε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής

Μια ευχάριστη είδηση άκουσε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί καθώς ο γιος του Λουί έγινε πατέρας την Πέμπτη 23/10.

Ο Λουί και η σύζυγός του υποδέχτηκαν στη ζωή τον πρώτο τους γιο στον οποίο χάρισαν το όνομα του παππού του Νικολά. Το πλήρες όνομα του παιδιού θα είναι Σύλας Νικολά Σαρκοζί.

Ο Λουί ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram μια φωτογραφία της συζύγου του η οποία κρατάει το νεογέννητο αγοράκι στην αγκαλιά της και με μια φράση του Κουβανού συγγραφέα Χοσέ Μαρτί ανακοίνωσε το ευχάριστο γεγονός.

«Υπάρχουν τρεις τρόποι να φτάσει κανείς στην αθανασία, έλεγε ο μεγάλος Κουβανός επαναστάτης Χοσέ Μαρτί: να φυτέψει ένα δέντρο, να γράψει ένα βιβλίο και να αναθρέψει έναν γιο. Χθες, η γυναίκα μου κι εγώ πλησιάσαμε λίγο περισσότερο την αιωνιότητα: γίναμε γονείς. Έχουμε τη χαρά να σας συστήσουμε τον γιο μας – Sylla Nicolas Sarkozy. Είθε να μεγαλώσει, όπως οι συνονόματοί του, με δύναμη και σοφία».

Οι πρώτες τρεις ημέρες του Σαρκοζί στη φυλακή

Παρά την ευχάριστη ατμόσφαιρα που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην οικογένεια Σαρκοζί, ο πατριάρχης αυτής εκτίει την πενταετή ποινή κάθειρξης που του επέβαλε το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού. Ο Σαρκοζί κατηγορείται ότι έλαβε χρήματα από τον Λίβυο δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι το 2007 για την προεκλογική του εκστρατεία.

Ο Νικολά Σαρκοζί πέρασε το κατώφλι της φυλακής La Santé ωστόσο η υποδοχή από τους συγκρατούμενούς του ήταν εφιαλτική. Ήδη από τα πρώτα εικοσιτετράωρα, βίντεο με απειλές κατά του πρώην προέδρου της Γαλλίας έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η αστυνομία του σωφρονιστικού ιδρύματος έχει προχωρήσει σε αρκετές ανακρίσεις ωστόσο, το οπτικοακουστικό υλικό που διαχέεται στο ίντερνετ είναι πλούσιο.