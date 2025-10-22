Ανυπόφορες οι πρώτες στιγμές Σαρκοζί στη φυλακή: Απειλές για θάνατο και έκκληση για μόνιμη προστασία

Δύσκολο φαίνεται πως ήταν το πρώτο 24ωρο εγκλεισμού του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, στη διαβόητη φυλακή La Santé στο Παρίσι, ο οποίος εκτίει ποινή για υπόθεση δωροδοκίας.

Ο 70χρονος πρώην ηγέτης της χώρας, πέρασε το κατώφλι των φυλακών την Τρίτη 21 Οκτωβρίου και αμέσως έτυχε «θερμής» υποδοχής από τους συγκρατούμενούς του, όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο που έκανε το γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο, που φαίνεται να τραβά ένας κρατούμενος από το παράθυρο του κελιού του, φαίνεται το σημείο που φέρεται να φυλάσσεται σε απομόνωση ο Νικολά Σαρκοζί.

«Ο Σαρκοζί είναι ακριβώς εδώ. Στο ειδικό κελί απομόνωσης. Είναι μόνος του στο κελί του. Μόλις έφτασε, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025».

«Θα περάσει πολύ άσχημα αφού από κάτω είναι η πτέρυγα σωφρονισμού, για πειθαρχία (mitard). Τα ξέρουμε όλα», αναφέρει αρχικά ο άνδρας που τραβά το βίντεο. Στη συνέχεια, φωνάζοντας προς το παράθυρο του Σαρκοζί, ο κρατούμενος ακούγεται να λέει: «Θα εκδικηθούμε για τον Καντάφι. Τα ξέρουμε όλα Σαρκό για τον Ζιάντ Τακιεντιέν. Τα ξέρουμε όλα. Επέστρεψε τα δισεκατομμύρια δολάρια».

Σημειώνεται ότι ο Σαρκοζί εκτίει ποινή πενταετούς φυλάκισης μετά την καταδίκη του για το γεγονός ότι έλαβε χρηματικά ποσά από το καθεστώς Καντάφι της Λιβύης προκειμένου να χρηματοδοτήσει την προεκλογική του εκστρατεία το 2007, με αντάλλαγμα διπλωματικές χάρες στον Καντάφι.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι η είσοδός του στη φυλακή La Santé δεν πέρασε απαρατήρητη. Σύμφωνα με το AFP, οι κρατούμενοι φώναζαν από τα κελιά τους:

-«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί!»

-«Ο Σαρκοζί είναι εδώ!»

Όπως μεταφέρει ο Guardian, την Τετάρτη (22/10) ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1 ότι δύο αστυνομικοί από μια ομάδα ασφαλείας που προστατεύει πρώην προέδρους θα τοποθετηθούν μόνιμα σε γειτονικά κελιά καθ’ όλη τη διάρκεια της φυλάκισης του Σαρκοζί.

«Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας δικαιούται προστασία λόγω του καθεστώτος του. Υπάρχει προφανώς απειλή εναντίον του και αυτή η προστασία διατηρείται όσο βρίσκεται υπό κράτηση», δήλωσε ο Νουνιέζ.

Όπως πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, οι αστυνομικοί θα παραμείνουν στο πλευρό του Σαρκοζί «όσο είναι απαραίτητο».

Οι αστυνομικοί αυτοί είναι μέλη μιας ομάδας που θα κάνει εναλλασσόμενες βάρδιες στη φυλακή, ανέφεραν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σαρκοζί κρατείται στη μονάδα απομόνωσης της La Santé, όπου οι κρατούμενοι στεγάζονται σε μονόκλινα κελιά και φυλάσσονται χωριστά κατά τη διάρκεια των εξωτερικών δραστηριοτήτων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με άλλους κρατούμενους.

Αντιδράσεις για την παρουσία «προσωπικής φρουράς»

Ωστόσο, τα συνδικάτα των σωφρονιστικών ιδρυμάτων διαμαρτυρήθηκαν για την παρουσία αστυνομίας μέσα στη φυλακή. Ο Nicolas Peyrin, από το συνδικάτο CGT, δήλωσε ότι το προσωπικό της La Santé ήταν απόλυτα σε θέση να διασφαλίσει την ασφάλεια των κρατουμένων και ότι η αστυνομία δεν ήταν απαραίτητη.

Από την πλευρά του, ο Wilfried Fonck, επικεφαλής ενός άλλου συνδικάτου σωφρονιστικών ιδρυμάτων, δήλωσε στο ραδιόφωνο RTL:

«Ουσιαστικά μας λένε ότι δεν ξέρουμε πώς να κάνουμε τη δουλειά μας». «Σήμερα έχουμε δύο πολίτες μέσα σε μια φυλακή που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί» και που δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα. «Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο εδώ και 25 χρόνια στη δουλειά», τόνισε.

Οι δικηγόροι του Σαρκοζί έχουν υποβάλει αίτημα για πρόωρη αποφυλάκιση, εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής του και δήλωσαν ότι αναμένουν ότι το αίτημα αυτό θα εξεταστεί σε περίπου ένα μήνα. Όπως ανέφεραν, ελπίζουν ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας να έχει βγει από τη φυλακή μέχρι τα Χριστούγεννα.