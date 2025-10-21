Ο Νικολά Σαρκοζί πίσω από τα κάγκελα – Η πρώτη νύχτα στη φυλακή La Sante

Λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης (21/10), ο Νικολά Σαρκοζί πέρασε το κατώφλι της φυλακής La Santé, στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας οδηγείται στη φυλακή για να εκτίσει πενταετή ποινή κάθειρξης, μετά την καταδίκη του για χρηματισμό από το καθεστώς Καντάφι στις προεδρικές εκλογές του 2007.

Κατά την ειρωνία της τύχης και της ιστορίας, ο Νικολά Σαρκοζί πέρασε το κατώφλι της φυλακής μια ήμερά μετά την επέτειο του θανάτου του Μουαμάρ Καντάφι στις 20 Οκτωβρίου 2011.

Η απόφαση του δικαστηρίου για σύσταση εγκληματικής συνωμοσίας από το 2005 έως το 2007 σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή. Ο ο Σαρκοζί γίνεται ο πρώτος αρχηγός κράτους στη Γαλλία που φυλακίζεται.

L’ancien président Nicolas Sarkozy vient d’arriver à la prison de la Santé, où il sera incarcéré — une première dans l’histoire de notre pays.



Quelle honte…



Aujourd’hui, et plus que jamais, soutien total à Nicolas Sarkozy.



Nous sommes des millions à vos côtés.#Sarkozy pic.twitter.com/ExR3Z4yMAt — Jérémy Benhaïm (@JeremBenhaim) October 21, 2025

Από την πολυτέλεια στο κελί των 9 τετραγωνικών και τα τρια βιβλία

Αναχώρησε το πρωί από το σπίτι του, στο ακριβό 16ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, και μέσα σε λιγότερο από είκοσι λεπτά έφτασε στη La Santé, τη φυλακή-σύμβολο του παρισινού σωφρονιστικού συστήματος, γνωστή για τους αυστηρούς κανόνες και τους επώνυμους κρατούμενούς της.

BREAKING: Former French President Nicolas Sarkozy walks to prison



He was sentenced to five years after being found guilty of criminal conspiracy, but not guilty of receiving illegal campaign financing from the late Libyan dictator Muammar Gaddafihttps://t.co/F9BwiYGJiS pic.twitter.com/A2dWdxBnTa — Sky News (@SkyNews) October 21, 2025

Καθ’ οδόν, ο πρώην πρόεδρος ανάρτησε στο X (Twitter) μήνυμα με το οποίο διαμήνυσε:

«Ένας αθώος φυλακίζεται. Η αλήθεια θα θριαμβεύσει».

Το κελί του, σύμφωνα με πηγές της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien, έχει εμβαδόν 9 τετραγωνικών μέτρων και είναι εξοπλισμένο με μονό κρεβάτι, γραφείο, κομοδίνο, τηλεόραση, σταθερό τηλέφωνο, τουαλέτα και ντουζιέρα. Το παράθυρο διαθέτει σιδερένια κάγκελα, ενώ η θωράκισή του επιτρέπει ελάχιστο φυσικό φως.

🇫🇷 Infographics highlighting the location and the typical layout of a cell at the La Sante prison in Paris. French ex-president Nicolas Sarkozy was jailed at the prison on October 21. pic.twitter.com/AEXKivLIXd — AFP News Agency (@AFP) October 21, 2025

Μετά την τυπική διαδικασία ταυτοποίησης και τον ιατρικό έλεγχο, ο Σαρκοζί οδηγήθηκε στο κελί του, όπου θα παραμείνει σε απομόνωση τις πρώτες ημέρες για λόγους ασφαλείας. Πρώτος επισκέπτης του αναμένεται να είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας έχει μαζί του 3 βιβλία: Την ιστορία του Κόμη Μοντεχρίστου του Αλέξανδρου Δουμά σε δύο τόμους. Το βιβλίο περιγράφει την άδικη φυλάκιση του Πιερ Πικό ο οποίος ορκίστηκε εκδίκηση μετά την αποφυλάκιση του. Το τρίτο βιβλίο είναι η ο βίος του Ιησού Χριστού.

«Ο Σαρκοζί είναι εδώ!»

Η είσοδός του στη φυλακή δεν πέρασε απαρατήρητη. Σύμφωνα με το AFP, οι κρατούμενοι φώναζαν από τα κελιά τους:

-«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί!»

-«Ο Σαρκοζί είναι εδώ!»

Την ίδια στιγμή, οι συνήγοροί του κατέθεσαν αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο οι δικαστές αναμένεται να εξετάσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Στην πραγματικότητα και νομικά, ο Νικολά Σαρκοζί είναι αθώος αυτή τη στιγμή και, παρά ταύτα, φυλακίζεται», δήλωσε ο δικηγόρος του Κριστόφ Ινγκρέιν, λίγη ώρα μετά την είσοδό του πρώην προέδρου στη φυλακή.

Η La Santé: μια φυλακή-σύμβολο

Η La Santé, που λειτουργεί από τα μέσα του 19ου αιώνα, έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο γνωστές φυσιογνωμίες της γαλλικής και διεθνούς ιστορίας. Θεωρείται ένα από τα πιο αυστηρά σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας και διαθέτει ειδική πτέρυγα για κρατούμενους υψηλού προφίλ.

Εκεί, ο Νικολά Σαρκοζί θα περάσει την πρώτη του νύχτα μακριά από τα φώτα της πολιτικής σκηνής, σε ένα μικρό κελί 9 τετραγωνικών μέτρων — μια εικόνα που αποτυπώνει τη δραματική πτώση ενός ανθρώπου που κάποτε βρισκόταν στο ύψιστο αξίωμα της Γαλλικής Δημοκρατίας.