Η αφιέρωση της Κάρλα Μπρούνι στον Σαρκοζί για τη φυλάκισή του - «Πώς θα αντέξουν οι χωρισμένοι;»

Λίγες ημέρες πριν οδηγηθεί ο Νικολά Σαρκοζί στην παρισινή φυλακή La Santé, η σύζυγός του και πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Κάρλα Μπορύνι εκφράστηκε με τον δικό της τρόπο.

Με ένα βίντεο που περιέχει φωτογραφίες από οικογενειακές στιγμές του ζευγαριού και το οποίο «έντυσε» μουσικά με το τραγούδι της «Les Séparés» («οι χωρισμένοι»), μια ερωτική μπαλάντα που έγραψε το 2020, η Μπρούνι μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram τα συναισθήματα που βιώνει αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Το βίντεο ξεκινάει με το εξώφυλλο του δίσκου του τραγουδιού ενώ στη συνέχεια εμφανίζονται σκόρπιες φωτογραφίες πεταμένες στο πάτωμα τις οποίες αγγίζει απαλά.

Στη λεζάντα, η Μπρούνι επέλεξε να γράψει τους στίχους του τραγουδιού που περιέχουν αρκετή πίκρα και περιγράφουν τις δύσκολες ώρες που περνάει αυτές τις ημέρες το ζευγάρι.

«Πώς θα τα καταφέρουν οι χωρισμένοι όταν οι μέρες τους είναι μετρημένες;

Πώς θα αποκοιμηθούν χωρίς να μπλέκονται οι αναστεναγμοί τους;

Πώς θα αντέξουν τη δαγκωνιά της απουσίας, την πλήξη και τη σιωπή που τους σκίζει σαν χαρτί;»

Ο αποχωρισμός με ένα τρυφερό φιλί

Η 57χρονη συνόδευσε το πρωί της τρίτης 21/10 τον 70χρονο σύζυγό της έως το αυτοκίνητο που τον περίμενε έξω από το σπίτι τους στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού για να τον μεταφέρει στη φυλακή.

Εκεί οι δυο τους αντάλλαξαν ένα φιλί και στη συνέχεια ο πρώην Γάλλος πρόεδρος επιβιβάστηκε στο όχημα με τη Μπρούνι να επιστρέφει στο σπίτι συνοδεία μερικών φίλων και μελών της οικογένειάς τους.