«Έζησα έναν εφιάλτη, η αλήθεια θα λάμψει»: Τα πρώτα λόγια του Σαρκοζί μετά την αποφυλάκισή του

«Η αλήθεια θα θριαμβεύσει», δήλωσε ο Νικολά Σαρκοζί λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του υπό δικαστική εποπτεία από το Εφετείο του Παρισιού, το οποίο του απαγόρευσε να επικοινωνεί με ανώτερους δικαστικούς αξιωματούχους, όπως ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν.

«Ο νόμος έχει εφαρμοστεί. Τώρα θα προετοιμαστώ για την έφεση. Η ενέργειά μου επικεντρώνεται αποκλειστικά στην απόδειξη της αθωότητάς μου. Η αλήθεια θα λάμψει. Είναι ένα προφανές μάθημα που διδάσκει η ζωή», έγραψε ο 70χρονος πρώην πρόεδρος στο X, στην πρώτη του δημόσια δήλωση μετά την αποφυλάκισή του από τα δικαστήρια το μεσημέρι.

Εν αναμονή της δίκης της έφεσής του, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί από τον Μάρτιο, το Εφετείο του Παρισιού ενέκρινε την αποφυλάκιση του πρώην αρχηγού του κράτους, 70 ετών, από τις φυλακές Σαντέ στο Παρίσι.

Αυτό εφαρμόστηκε σχεδόν αμέσως. Ο Νικολά Σαρκοζί αποχώρησε από τη φυλακή με αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, συνοδευόμενος από αστυνομικούς μοτοσικλετιστές, για να επιστρέψει στο σπίτι του στο 16ο διαμέρισμα, παρατήρησαν δημοσιογράφοι του AFP.

Nicolas Sarkozy a retrouvé sa liberté après trois semaines à la prison de la Santé pic.twitter.com/EeWpsySa4r — BFMTV (@BFMTV) November 10, 2025

«Η φυλακή είναι σκληρή, είναι πολύ δύσκολη, σίγουρα είναι για κάθε κρατούμενο, θα έλεγα μάλιστα ότι είναι εξαντλητική», κατέθεσε το πρωί της Δευτέρας μέσω τηλεδιάσκεψης στην ακροαματική διαδικασία για την εξέταση του αιτήματός του, προσφέροντας την πρώτη εικόνα στην ιστορία ενός πρώην προέδρου της Δημοκρατίας στη φυλακή.

Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στον Σαρκοζί

Το δικαστήριο έκρινε ότι «ο κίνδυνος πίεσης, συμπαιγνίας δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς» σε βάρος των συγκατηγορουμένων του, αλλά ιδιαίτερα σε «ορισμένους βασικούς μάρτυρες», όπως πρώην αξιωματούχους του καθεστώτος Καντάφι διασκορπισμένους σε όλο τον κόσμο, και του απαγόρευσε οποιοδήποτε ταξίδι στο εξωτερικό.

Έτσι, το δικαστήριο επέβαλε επίσης μια ευρεία εντολή «καμίας επαφής» με ανώτερους αξιωματούχους της γαλλικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, επισημαίνοντας την «ικανότητά του να ενεργοποιεί διάφορες κρατικές υπηρεσίες» ως πρώην πρόεδρος.

Στις 29 Οκτωβρίου, ο Νικολά Σαρκοζί δέχτηκε επίσκεψη από τον υπουργό στη φυλακή Σαντέ, μια συνάντηση που προκάλεσε κριτική, ιδίως από τους δικαστές. Σε μια σπάνια δημόσια δήλωση, ο ανώτατος εισαγγελέας της Γαλλίας, Ρεμί Χάιτς, το θεώρησε ως «κίνδυνο υπονόμευσης της ηρεμίας της διαδικασίας» και ως εκ τούτου «επίθεση στην ανεξαρτησία των δικαστών» πριν από την έφεση.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το AFP, η συνοδεία του κ. Νταρμανέν διαβεβαίωσε ότι «ο Υπουργός Δικαιοσύνης σέβεται πάντα τις δικαστικές αποφάσεις».

«Ένας εφιάλτης»

Κατά την εξέταση του αιτήματός του το πρωί, η εισαγγελία είχε ζητήσει την αποφυλάκιση υπό δικαστική εποπτεία του πρώην αρχηγού του κράτους, κρίνοντας ότι «οι εγγυήσεις εκπροσώπησης στο δικαστήριο σπάνια πληρούνται σε τέτοιο επίπεδο».

Από τα τρία άτομα που συνελήφθησαν μετά την πρωτοβάθμια απόφαση στη δίκη για τη Λιβύη, το δικαστήριο άφησε ελεύθερους τον Νικολά Σαρκοζί και τον πρώην τραπεζίτη Γουαχίμπ Νασέρ, αλλά διατήρησε υπό κράτηση τον ενδιάμεσο Αλεξάντρ Ζουρί, επικαλούμενο κίνδυνο διαφυγής και πίεση στους πρωταγωνιστές της υπόθεσης.

Ο Νικολά Σαρκοζί παρέμεινε στο σωφρονιστικό ίδρυμα λίγο λιγότερο από ένα μήνα μετά την καταδίκη του. «Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό της φυλακής που ήταν εξαιρετικά ανθρώπινο και έκανε αυτόν τον εφιάλτη, επειδή είναι ένας εφιάλτης, υποφερτό», είπε στους διακαστικούς υπαλλήλους.

Η πολιτική οικογένεια του Νικολά Σαρκοζί, από την πλευρά της, χαιρέτισε την αποφυλάκισή του. Ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, Μπρουνό Ρεταγιό, επαίνεσε το «θάρρος» και την «αποφασιστικότητα» με την οποία «αντιμετώπισε αυτή τη δοκιμασία», ενώ ο επικεφαλής των βουλευτών του LR, Λοράν Βοκιέ, χαιρέτισε μια «δίκαιη και αξιοπρεπή απόφαση, που αρμόζει στον άνθρωπο που έχει δώσει τόσα πολλά στη χώρα μας».

Ο πρώην πρόεδρος δεν θα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις της 11ης Νοεμβρίου στα Ηλύσια Πεδία και στην Αψίδα του Θριάμβου το πρωί της Τρίτης, στις οποίες είχε προσκληθεί επίσημα, δήλωσε η συνοδεία του στο AFP.