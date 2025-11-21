Βγάζει βιβλίο ο Νικολά Σαρκοζί: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου» για τις 20 ημέρες στη Λα Σαντέ

Μόλις έντεκα ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, ο Νικολά Σαρκοζί ανακοίνωσε την έκδοση του νέου του βιβλίου με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου».



Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο οποίος πέρασε 20 ημέρες στη φυλακή της Λα Σαντέ στο Παρίσι, προχώρησε στην ανακοίνωση για το βιβλίο, που θα αναφέρεται στο διάστημα που παρέμεινε κρατούμενος.

«Στη φυλακή δεν υπάρχει τίποτα να δεις και τίποτα να κάνεις. Ξεχνώ τη σιωπή που δεν υπάρχει στη Σαντέ, όπου υπάρχει πολλά να ακούσει κανείς. Δυστυχώς, ο θόρυβος είναι συνεχής. Αλλά, όπως και στην έρημο, η εσωτερική ζωή δυναμώνει στη φυλακή», γράφει.

« En prison, il n’y a rien à voir, et rien à faire. J’oublie le silence qui n’existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l’image du désert la vie intérieure se fortifie en prison. » Nicolas Sarkozy, Le journal d’un prisonnier.… pic.twitter.com/7RJ8fF8qFZ — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 21, 2025

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Éditions Fayard, θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία στις 10 Δεκεμβρίου.



Υπενθυμίζουμε ότι ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007. Κρατήθηκε για τρεις εβδομάδες στο σωφρονιστικό κατάστημα και βγήκε στις 10 Νοεμβρίου, αφού το εφετείο του Παρισιού έκανε δεκτό το αίτημά του για αποφυλάκιση.



Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας τέθηκε υπό κατ’ οίκον περιορισμό με δικαστικό έλεγχο, απαγορεύοντάς του κάθε επαφή με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους και μάρτυρες της λιβυκής υπόθεσης στην οποία παραμένει κατηγορούμενος. Η εκδίκαση της έφεσής του για την υπόθεση αυτή προγραμματίζεται από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου.