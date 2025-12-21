Ο Σαρκοζί κακοπερνάει: Από τη φυλακή στον κατ'οίκον περιορισμό και τώρα στη Γουαδελούπη για διακοπές
Ο καταδικασμένος πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας βρίσκεται στο εξωτικό νησί ήδη από τις 19 Δεκεμβρίου όπου και τον είδαν να κάνει τζόκινγκ.
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί εκτίει την ποινή του σαφώς πιο ανάλαφρα σε σχέση με τους υπόλοιπους, καθώς να ταξιδεύει και εκτός χώρας στη Γουαδελούπη. Υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε από το δικαστήριο σε ποινή φυλάκισης και μετά από ενστάσεις κατάφερε να τη μετατρέψει σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Βέβαια ο περιορισμός αυτός, δεν ήταν και τόσο αυστηρός καθώς ο Νικολά Σαρκοζί που καταδικάστηκε για χρηματισμό από τον Μουαμάρ Καντάφι ο οποίος φέρεται να στήριξε προεκλογική εκστρατεία του Γάλλου προέδρου το 2012, πήγε οικογενειακές διακοπές στη Γουαδελούπη.
Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος, έχει να βρεθεί στη Γουαδελούπη από το 2009 που είχε πραγματοποιήσει και επίσημη επίσκεψη. Όπως φαίνεται βρίσκεται στη χώρα μαζί με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, την κόρη τους Τζούλια, καθώς και τον προσωπικό του φρουρό.
Έφτασε στο νησί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και ήδη από το επόμενο πρωί τον είδαν πολλοί να κάνει το καθιερωμένο του τζόκινγκ στην παραλία του Μπουργκ στο Σεντ-Αν.
Πρόκειται για ιδιωτική επίσκεψη, χωρίς επίσημες υποχρεώσεις, αν και ορισμένοι τοπικοί αιρετοί έχουν προγραμματίσει να τον συναντήσουν ανεπίσημα τις επόμενες ημέρες.
Πώς τα κατάφερε
Η μετακίνησή του εκτός της μητροπολιτικής Γαλλίας κατέστη δυνατή χάρη σε ειδική άδεια που του χορηγήθηκε στο πλαίσιο του δικαστικού ελέγχου στον οποίο τελεί αυτή την περίοδο.
Συγκεκριμένα, μετά την παραμονή του για είκοσι μία ημέρες σε προσωρινή κράτηση στις φυλακές της Σαντέ, αποφυλακίστηκε στις 10 Νοεμβρίου, με απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν.
Ο πρώην πρόεδρος είχε καταδικαστεί σε πέντε χρόνια κάθειρξη, με άμεση εκτέλεση της ποινής και ένταλμα φυλάκισης, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας, αναφέρει το la1ere.franceinfo.