Πένθιμα χτυπούν οι καμπάνες της Παναγίας των Παρισίων για τα 10 χρόνια από το Μπατακλάν

Συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από τη «μαύρη» επέτειο που χτύπησε την καρδιά της Γαλλίας όταν μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης ISIS επιτέθηκαν εναντίον πολιτών σε διάφορες περιοχές σκοτώνοντας συνολικά 130 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους το βράδυ της 13η Νοεμβρίου 2015.

Το Σταντ ντε Φρανς, καφετέριες και μπαρ και τέλος ο συναυλιακός χώρος Μπατακλάν έγιναν στόχος της μαζικότερης τρομοκρατικής επίθεσης στην ιστορία της χώρας.

Για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων εκείνης της βραδιάς, οι καμπάνες της Παναγίας των Παρισίων χτύπησαν πένθιμα με δεκάδες κόσμου να συρρέει στην πλατεία μπροστά από την εκκλησία.

Ce soir, le bourdon de Notre-Dame sonne pour une date que #Paris n’oubliera jamais.

Dix ans déjà.

Et pourtant, rien n’est vraiment “passé”.



Le 13 novembre 2015, j’aurais pu être sur place.

Si je n’avais pas été chez une camarade socialiste et féministe dans le 18e, à préparer… pic.twitter.com/JpejWK8wli — Pierre-H. N'SIMBA-DELEZAY (@petit_bolide) November 13, 2025

Από το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου και έως τα ξημερώματα της 14ης Νοεμβρίου, ο πύργος του Άιφελ είναι φωταγωγημένος στα χρώματα της γαλλικής σημαίας. Παράλληλα, drones φώτισαν τον παρισινό ουρανό με τις λέξεις ορόσημα της Γαλλίας «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη» ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε το σύμβολο της ειρήνης.

Στις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στον «Κήπο των Θυμάτων» που εγκαινιάστηκε από τον Δήμο του Παρισιού, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους. Οι δύο πρόεδροι των ενώσεων θυμάτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας έκοψαν την κορδέλα και έκαναν τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πλάκας.

Το μνημείο των 130 θυμάτων της 13ης Νοεμβρίου 2015 / Reuters

Διαλύθηκε το αίσθημα ασφάλειας στην Ευρώπη

Η επίθεση, ακόμη και σήμερα, έχει στιγματίσει τη ζωή των πολιτών της γαλλικής πρωτεύουσας καθώς θεωρείται η φονικότερη στην ιστορία της χώρας και σηματοδότησε μια καμπή στη Δυτική Ευρώπη: το Ισλαμικό Κράτος είχε διαλύσει το αίσθημα ασφάλειας των Ευρωπαίων.

Ο τότε πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «πράξη πολέμου» και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο που επέτρεπε ταχύτερες έρευνες χωρίς εντάλματα. Περίπου 10.000 στρατιώτες αναπτύχθηκαν σε ευαίσθητες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρομικών σταθμών και χώρων λατρείας.