10 χρόνια από το Μπατακλάν: Οι Παριζιάνοι θυμούνται τη νύχτα της τρομοκρατικής επίθεσης

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου από τις τρομοκρατικές επιθέσεις μελών του ISIS σε διάφορες περιοχές του Παρισιού κατά τις οποίες συνολικά 132 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 400 τραυματίστηκαν, με αποκορύφωμα τη σφαγή στον συναυλιακό χώρο Μπατακλάν.

Από τις 21:16 (τοπική ώρα) και για τις επόμενες τρεις περίπου ώρες το Παρίσι συγκλονίστηκε από μια σειρά επιθέσεων: τουλάχιστον τρεις ξεχωριστές εκρήξεις και έξι μαζικοί πυροβολισμοί, στο Σταντ ντε Φρανς, σε καφετέριες και εστιατόρια και στη συναυλία των Eagles of Death Metal την οποία παρακολουθούσαν τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι.

Το μακελειό στο Μπατακλάν

Η φονικότερη επίθεση ήταν εκείνη του Μπατακλάν με τουλάχιστον 90 καταγεγραμμένους θανάτους. Οι ένοπλοι εισέβαλαν στον χώρο, σκόρπισαν τον τρόμο και στη συνέχεια ταμπουρώθηκαν κρατώντας ομήρους τους θαμώνες ενώ αντάλλασσαν πυροβολισμούς με τους αστυνομικούς. Μέχρι τη 1 τα ξημερώματα της 14ης Νοεμβρίου, σκοτώθηκαν 8 ένοπλοι δράστες.

Οι εικόνες που μετέδιδαν εκείνο το βράδυ τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης με τους θεατές να κρέμονται από τα παράθυρα τη στιγμή που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τη μανία των ενόπλων συγκλόνισαν τον κόσμο.

Το πρωί της 14ης Νοεμβρίου, το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε επίσημα την ευθύνη για τις επιθέσεις επαινώντας τους «οκτώ αδελφούς» τους για το θάνατο «τουλάχιστον 200 σταυροφόρων» και υποστηρίζοντας ότι «αυτό ήταν μόνο η αρχή της καταιγίδας».

Διαλύθηκε το αίσθημα ασφάλειας στην Ευρώπη

«Θυμάμαι καθαρά να βλέπω τη φλόγα να βγαίνει από την κάννη του όπλου», δήλωσε ο Αρτούρ Ντενουβό, πρόεδρος του συλλόγου θυμάτων, Life for Paris. «Θυμάμαι να είμαι ξαπλωμένος στο έδαφος και να βλέπω το πρόσωπο του κοριτσιού που κοίταζε τον τρομοκράτη, που στεκόταν ακόμα εκεί, ακίνητος, και τους ανθρώπους που την άρπαξαν και την έριξαν στο έδαφος», πρόσθεσε.

«Ήταν ένα ακόμη κάλεσμα αφύπνισης για μένα: "Πρέπει να φύγεις, πρέπει να τρέξεις όσο πιο μακριά μπορείς". Τότε θυμάμαι να σέρνομαι πάνω από πτώματα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν ήταν νεκροί, μάλλον προσποιούνταν τους νεκρούς, αλλά θυμάμαι μερικά πρόσωπα όπου, από τη γωνία του λαιμού και το χρώμα του δέρματος, νομίζω ότι ήταν σίγουρα νεκροί».

Πινακίδα με αναφορά στην τρομοκρατική επίθεση / Reuters

Η επίθεση, ακόμη και σήμερα, έχει στιγματίσει τη ζωή των πολιτών της γαλλικής πρωτεύουσας καθώς θεωρείται η φονικότερη στην ιστορία της χώρας και σηματοδότησε μια καμπή στη Δυτική Ευρώπη: το Ισλαμικό Κράτος είχε διαλύσει το αίσθημα ασφάλειας των Ευρωπαίων.

Ο τότε πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «πράξη πολέμου» και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο που επέτρεπε ταχύτερες έρευνες χωρίς εντάλματα. Περίπου 10.000 στρατιώτες αναπτύχθηκαν σε ευαίσθητες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρομικών σταθμών και χώρων λατρείας.

«Από εκείνη την ημέρα ζούμε μέσα σε μια φούσκα»

«Φέτος είναι η 10η επέτειος και τα συναισθήματα και η ένταση είναι παντού μέσα μας, τους επιζώντες», τόνισε ο Ντενουβό μιλώντας στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. «Κατά κάποιο τρόπο, μας απομονώνει από τον κόσμο επειδή είμαστε τόσο επικεντρωμένοι στη θλίψη και τους νεκρούς που ζούμε σε ένα είδος φούσκας», πρόσθεσε.

«Από την 1η Νοεμβρίου, αρχίζουμε να είμαστε τόσο απασχολημένοι ο ένας με τον άλλον που όλα τα άλλα θολώνουν. Θα έλεγα ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η 14η Νοεμβρίου, όταν πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, και η θλίψη είναι ακόμα εκεί, αλλά ο δεσμός που μας συνδέει χαλαρώνει» καταλήγει ο Ντενουβό.

Πολίτες αφήνουν λουλούδια μπροστά στην είσοδο του Μπατακλάν / Reuters

Ο Δήμος του Παρισιού θα εγκαινιάσει έναν κήπο-μνημείο στη μνήμη των θυμάτων και των επιζώντων κοντά στο δημαρχείο. Ο κήπος θα εμφανίζει συμβολικά τις έξι τοποθεσίες της επίθεσης και τα ονόματα των θυμάτων.