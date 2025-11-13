«10 χρόνια, ο πόνος παραμένει» είπε ο Μακρόν για την επέτειο της τζιχαντιστικής επίθεσης στο Παρίσι

«Η Γαλλία θυμάται» και «ο πόνος παραμένει», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε μια σύντομη ανάρτηση στο X, σήμερα δέκα χρόνια μετά τις τζιχαντιστικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015, που άφησαν πίσω 132 νεκρούς και πάνω από 350 τραυματίες στο Παρίσι και προάστιά του.

«Δέκα χρόνια. Ο πόνος παραμένει. Με αδελφοσύνη, για τις ζωές που χάθηκαν, τους τραυματίες, τις οικογένειες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, η Γαλλία θυμάται», έγραψε ο Μακρόν, καθώς η χώρα αποτίει φόρο τιμής στα θύματα αυτών των επιθέσεων.

Ο Γάλλος πρόεδρος επισκέφθηκε κάθε σημείο των επιθέσεων και ενώ θα εκφωνήσει λόγο για να τιμήσει τη μνήμη των νεκρών.

«Μαύρη» επέτειος για τη Γαλλία

Πολλοί Γάλλοι θυμούνται με φρίκη εκείνη τη φθινοπωρινή βραδιά. Περί τις 21:30 της 13ης Νοεμβρίου 2015, τρεις βομβιστές-καμικάζι πυροδοτούσαν τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένοι κοντά στο Stade de France, στο Σεν Ντενί, βόρειο προάστιο της πρωτεύουσα, όπου διεξαγόταν αγώνας των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου Γαλλίας-Γερμανίας, αφού δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο, καθώς δεν είχαν εισιτήρια. Συνταξιούχος οδηγός σκοτώθηκε.

Λίγο αργότερα, ένοπλοι άρχιζαν να πολυβολούν εναντίον μπαρ και εστιατορίων σε πολυσύχναστες συνοικίες της γαλλικής πρωτεύουσας: Le Petit-Cambodge, Le Carillon, La Bonne Bière, Le Comptoir Voltaire, La Belle Equipe...

Στις 21:40, ομάδα τζιχαντιστών καταφτάνει στο Μπατακλάν, παρισινό θέατρο και χώρο θεαμάτων όπου έπαιζε καλιφορνέζικο συγκρότημα της χαρντ ροκ, γνωστό με το - χιουμοριστικό - όνομα Eagles of Death Metal. Τα πρώτα θύματα πέφτουν στο πεζοδρόμιο, κατόπιν οι οπλοφόροι εισέβαλαν κι άρχισαν να ρίχνουν μέσα στον χώρο της συναυλίας. Ο εφιάλτης διαρκεί σχεδόν τρεις ώρες, ως την επέμβαση ειδικών δυνάμεων.

Οι επιθέσεις, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), στοίχισαν τη ζωή σε 130 ανθρώπους -ανάμεσά τους 90 στο Μπατακλάν - και τραυμάτισαν άλλους 350 και πλέον. Δυο άνθρωποι που επέζησαν στο Μπατακλάν αυτοκτόνησαν αργότερα, αυξάνοντας τον επίσημο απολογισμό στους 132 νεκρούς.