Παρολίγον σύγκρουση στον αέρα εμπορικής πτήσης με αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος

Την περασμένη Παρασκευή (12/12) μια πτήση της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας JetBlue Airways απέφυγε «στο παρά πέντε» σύγκρουση με στρατιωτικό αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια της ανόδου της πάνω από την Καραϊβική, κοντά στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας.

Το αεροσκάφος της ένα Airbus A320 που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κουρασάο με προορισμό το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, βρισκόταν σε φάση ανόδου όταν ο πιλότος εντόπισε ένα στρατιωτικό αεροσκάφος τάνκερ της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας να διασχίζει την πορεία του σε παρόμοιο ύψος πτήσης.

Σύμφωνα με τις επικοινωνίες του πιλοτηρίου με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, το στρατιωτικό αεροπλάνο δεν είχε ενεργοποιημένο τον αναμεταδότη (transponder), με αποτέλεσμα το πλήρωμα της JetBlue να μην μπορεί να το εντοπίσει έγκαιρα μέσω των συστημάτων αποφυγής σύγκρουσης.

Ο πιλότος κατήγγειλε ότι το στρατιωτικό αεροσκάφος «πέρασε ακριβώς μέσα από την πορεία πτήσης μας» και ότι παραλίγο να σημειωθεί σύγκρουση στον αέρα, περιγράφοντας την κατάσταση ως «εξωφρενική». Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ατύχημα, η εμπορική πτήση διέκοψε την άνοδό της και διατήρησε απόσταση ασφαλείας από το στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας.



JetBlue Flight 1112, an Airbus A320 which had departed from Curaçao bound for John F. Kennedy International Airport in New York City, nearly collided Friday with a U.S. Air Force KC-135R Aerial-Refueling Tanker that did not have its transponder on at 34,000ft over the Southern Caribbean.

Έρευνα σε εξέλιξη για το πώς μπορεί να συνέβη το περιστατικό

Η JetBlue επιβεβαίωσε το περιστατικό και δήλωσε ότι έχει αναφέρει το συμβάν στις ομοσπονδιακές αεροπορικές αρχές και ότι θα συνεργαστεί πλήρως σε οποιαδήποτε διερεύνηση. Από την πλευρά της, η αμερικανική πολεμική αεροπορία δε σχολίασε άμεσα, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) είχε πρόσφατα εκδώσει συστάσεις προς πιλότους να επιδεικνύουν προσοχή όταν πετούν κοντά στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, λόγω ενισχυμένης στρατιωτικής δραστηριότητας και κινδύνων ασφαλείας.

Παρόλο που δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, το περιστατικό αναδεικνύει σημαντικά ζητήματα συντονισμού μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών πτήσεων, ειδικά όταν τα στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν χωρίς ενεργό αναμεταδότη. Η JetBlue και οι αεροπορικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα αίτια, ενώ το περιστατικό εγείρει ευρύτερες ερωτήσεις για την ασφάλεια στον εναέριο χώρο και τα πρωτόκολλα πτήσης σε πολυσύχναστες διεθνείς διαδρομές.