Κηδεία στην Νιγηρία προκαλεί σάλο: «Προφήτης» έθαψε τη μητέρα του σε χρυσό περιστρεφόμενο φέρετρο

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Νιγηρία η πολυτελής κηδεία μίας γυναίκας 104 ετών, μητέρας του άνδρα που αυτοαποκαλείται «Προφήτης Ιερεμίας». Η κηδεία, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πολιτεία Μπαγιέλσα, επικεντρώθηκε γύρω από το φέρετρο που ήταν κατασκευασμένο από μασίφ χρυσό, αξίας περίπου 90.000 ευρώ (105.000 δολάρια).

Late Mama Asetu Fufeyin, Prophet Jeremiah’s mother was laid to rest at his country home in Aleibiri, Bayelsa State.



Mama lived a fulfilled life and died at the age of 104. Awa la'gbeyin arugbo wa🙏 pic.twitter.com/MoAdkTjn0L — Abdulbaqy Mólàárà 🧸🤎 (@miskayofficial) December 13, 2025

Το φέρετρο, που μεταφερόταν μέσα σε λευκή νεκροφόρα, περιστρεφόταν κατά τη διάρκεια της πομπής, κάτι που πολλοί εξέλαβαν ως μια ενέργεια επίδειξης πλούτου. Οι τελετουργικές διαδικασίες ενισχύθηκαν από άνδρες ντυμένους με λευκές στολές, προσδίδοντας έναν έντονα θεατρικό χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Η εν λόγω κηδεία, που εκτυλίχθηκε μπροστά σε φτωχούς κατοίκους της περιοχής, προκάλεσε έντονη συζήτηση γύρω από τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, με την επιδεικτική δαπάνη για την ταφή μιας ηλικιωμένης γυναίκας να έρχεται σε αντίθεση με τις συνθήκες ζωής της τοπικής κοινωνίας.