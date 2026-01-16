Τετ-α-τετ με τον δολοφόνο της 36χρονης Ράνιας που πανηγύριζε πάνω από το άψυχο σώμα της

Στις 10 Μαρτίου η οικογένεια της 36χρονης Ράνιας Μπουρνέλη θα βρεθεί τετ-α-τετ μέσα στη δικαστική αίθουσα του ΜΟΔ Ηρακλείου με τον δολοφόνο της, τον άνθρωπο που χωρίς καν να την γνωρίζει φυσιογνωμικά, γκάζωσε το αυτοκίνητο και έπεσε πάνω της σκόπιμα σαν φονική βολίδα, στις 18 Δεκεμβρίου 2024. Μόλις είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητο της έξω από το σπίτι τους, στην Ανώπολη Χερσονήσου.

Διαβάστε για τις εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας στην Ανώπολη Χερσονήσου, στην Κρήτη.