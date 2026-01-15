Πέθανε ο Γιάννης Ξυλούρης, αδελφός του Νίκου και του Ψαραντώνη

Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης). Αδελφός του Νίκου Ξυλούρη και του Ψαραντώνη, γεννήθηκε στα Ανώγεια το 1943 και ανήκε στη μεγάλη και ιστορική οικογένεια των Ξυλούρηδων, που εδώ και τέσσερις γενιές προσφέρει ανεκτίμητη προσφορά στην κρητική μουσική παράδοση.

Στα πέντε του χρόνια το 1948, ήρθε σε επαφή με το πρώτο του όργανο, το μαντολίνο, και στη συνέχεια με το λαούτο και τη λύρα. Μαθητής ακόμα του δημοτικού, ο Γιάννης μιλούσε με τα παραδοσιακά μουσικά όργανα της πατρίδας του εκείνη τη μυστική γλώσσα που μονάχα όσοι έχουν ένα ιερό πάθος να τους καίει τα σωθικά, μπορούν να μιλήσουν. Δώδεκα χρονών, συνοδεύει με το λαούτο στο χέρι τον αδερφό του Νίκο. Δεκατεσσάρων χρονών, το 1957, πραγματοποιεί την πρώτη του δισκογραφική δουλειά μαζί με τον Νίκο Ξυλούρη. Δεκαεπτά χρονών, το 1960, θεωρείται ήδη ένα από τα καλύτερα λαούτα της Κρήτης και οι πιο σπουδαίοι λυράρηδες επιδιώκουν συνεργασία μαζί του. Το λαούτο του έχει συνοδέψει τους πιο γνωστούς λυράρηδες του νησιού. Ο Γιάννης Ξυλούρης, όμως, δεν περιορίστηκε στο λαούτο και στο μαντολίνο, τα δύο όργανα που λάτρεψε από παιδί. Ανοίχτηκε σε άλλους ορίζοντες, στη λύρα, στο τραγούδι, στη σύνθεση δικών του τραγουδιών. Προικισμένος με μια σπάνια φαντασία και με μια άψογη τεχνική, ο Γιάννης Ξυλούρης άρχισε να συνθέτει σύγχρονα κρητικά τραγούδια που θα τα ζήλευαν πολλοί καταξιωμένοι – και σπουδασμένοι – συνθέτες μας.



Γνωρίζοντας καλά τη μουσική του τόπου του ως αυθεντικό ταλέντο, όπως αναφέρει το creta24.gr, αξιοποιεί το μουσικό και καλλιτεχνικό του ένστικτο και ξεδιπλώνει τη σύνθεση με την ίδια ευκολία που τραγουδά μαντινάδες ή δονείται στο ρυθμό ενός χορού. Ο Γιάννης πατά σταθερά στην παράδοση, αλλά προσπαθεί να αξιοποιήσει και τις αρετές της έντεχνης μουσικής προκειμένου να συγκροτήσει και να τοποθετήσει σε στέρεες βάσεις την πρότασή του. Έντονη είναι η καλλιτεχνική του παρουσία με πολλές συναυλίες και εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στην πολύχρονη μουσική του σταδιοδρομία συνεργάστηκε εκτός από τους αδελφούς του Νίκο και Αντώνη και με τον Κώστα Μουντάκη, κυρίως τη δεκαετία του ’60, καθώς και με τον Βασίλη Σκουλά, ξεκινώντας έναν μοναδικό και μακρύ κατάλογο δισκογραφικών εκδόσεων που τον καθιερώνουν ως τον περισσότερο ηχογραφημένο λαγουτιέρη στην κρητική μουσική την εποχή εκείνη.

Δημιουργική υπήρξε επίσης και η συνεργασία του με διάφορα μουσικά σχήματα από την Ήπειρο, τα νησιά του Αιγαίου, τη Μικρά Ασία και με γνωστούς Έλληνες μουσικοσυνθέτες που καθόρισαν με τη δουλειά τους το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Ο Γιάννης Ξυλούρης είναι ο καλλιτέχνης που κυριάρχησε στο λαούτο και έχει να παρουσιάσει μια μοναδική τεχνική, αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε μια πληθώρα έξοχων εκτελέσεων, σε δεκάδες δίσκους, που έχουν τη σφραγίδα της τελειότητας.