Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Νεκρός 34χρονος σε σφοδρό τροχαίο- Σε κρίσιμη κατάσταση ο 42χρονος συνοδηγός

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αμαλιάδα, καθώς ένας ακόμη νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην είσοδο της πόλης, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το patrisnews, το όχημα στο οποίο επέβαινε ο άτυχος Βασίλης Κορίτα, 34 ετών, επιχείρησε να εισέλθει στην οδό Αντωνίου Πετραλιά από κάθετο δρόμο. Εκείνη τη στιγμή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν από τον κόμβο της Κουρούτας προς το κέντρο της Αμαλιάδας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 34χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο. Ο συνοδηγός του ίδιου οχήματος, ένας 42χρονος άνδρας, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

