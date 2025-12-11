Αναβάτης παρέσυρε τροχονόμο στην Αττική Οδό για να σπάσει αστυνομικό μπλόκο - Απίστευτο βίντεο

Βίαιο περιστατικό σε βάρος τροχονόμου σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, στην Αττική Οδό, κατά τη διάρκεια ελέγχων για μοτοσικλετιστές που δεν είχαν δίπλωμα και άδεια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ενώ όλα τα οχήματα και τα δίκυκλα είχαν σταματήσει στο σήμα των τροχονόμων, ο αναβάτης μιας μηχανής όχι μόνο δεν ακινητοποίησε το δίκυκλο αλλά προσπάθησε και να περάσει με... το ζόρι.

Στην προσπάθειά του αυτή, μάλιστα, παρέσυρε έναν τροχονόμο, ο οποίος προσπάθησε να τον σταματήσει από το να διαφύγει.

Αναβάτης παρέσυρε τροχονόμο στην Αττική Οδό για να σπάσει μπλόκο για μοτοσικλέτες. pic.twitter.com/uOJSOXcYwE — Flash.gr (@flashgrofficial) December 11, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε ανυποψίαστους οδηγούς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν τα όσα εκτυλίσσονταν μπροστά στα μάτια τους.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.