Αναβάτης παρέσυρε τροχονόμο στην Αττική Οδό για να σπάσει αστυνομικό μπλόκο - Απίστευτο βίντεο
Ο αναβάτης προσπάθησε να «περάσει πάνω» από το μπλόκο. Πήρε «παραμάζωμα» δύο άνδρες της Τροχαίας.
Βίαιο περιστατικό σε βάρος τροχονόμου σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, στην Αττική Οδό, κατά τη διάρκεια ελέγχων για μοτοσικλετιστές που δεν είχαν δίπλωμα και άδεια.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ενώ όλα τα οχήματα και τα δίκυκλα είχαν σταματήσει στο σήμα των τροχονόμων, ο αναβάτης μιας μηχανής όχι μόνο δεν ακινητοποίησε το δίκυκλο αλλά προσπάθησε και να περάσει με... το ζόρι.
Στην προσπάθειά του αυτή, μάλιστα, παρέσυρε έναν τροχονόμο, ο οποίος προσπάθησε να τον σταματήσει από το να διαφύγει.
Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε ανυποψίαστους οδηγούς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν τα όσα εκτυλίσσονταν μπροστά στα μάτια τους.
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.