Γερανοφόρο ανετράπη και έπεσε πάνω σε κολώνα - Έκλεισε η οδός Πίνδου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Πίνδου, στον δρόμο που διέρχεται κάτω από την Αθηνών–Λαμίας, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βαρύ όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ανετράπη και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μεταλλική κολώνα, με αποτέλεσμα αυτή να αποσταθεροποιηθεί και να καταστεί επικίνδυνη.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία, ενώ για λόγους ασφαλείας ο δρόμος παρέμεινε κλειστός στην κυκλοφορία.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Τα συνεργεία που έφτασαν στο σημείο πραγματοποίησαν εργασίες κοπής και απομάκρυνσης της μεταλλικής κολώνας, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς και να αποκατασταθεί η ασφάλεια στην περιοχή.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Οι οδηγοί καλούνταν να αποφεύγουν το σημείο και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.