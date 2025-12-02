Ποιοι οικονομολόγοι δικαιούνται επίδομα 1.900 ευρώ - Κριτήρια και προϋποθέσεις

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) ανακοίνωσε για δεύτερη φορά μια σημαντική δράση κατάρτισης και πιστοποίησης, η οποία απευθύνεται σε άνεργους πτυχιούχους οικονομολόγους.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, ενώ συνοδεύεται από ένα γενναιόδωρο εκπαιδευτικό επίδόμα, η συνολική αξία του οποίου ανέρχεται σε 1.900,00 €.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ήδη σε εξέλιξη.

Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι (Κριτήρια)

Το δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση Κατάρτισης και Πιστοποίησης του ΟΕΕ έχουν αποκλειστικά οι παρακάτω κατηγορίες:

Άνεργοι Πτυχιούχοι Οικονομολόγοι.

Να είναι έως 29 ετών.

Να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ).

Να προέρχονται από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Αντικείμενο Κατάρτισης και Επίδομα

Η δράση στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων (New Skills) και οριζόντιων διαθεματικών γνώσεων (Soft Skills).

Η συνολική διάρκεια της Κατάρτισης είναι 380 ώρες, οι οποίες κατανέμονται σε 200 ώρες εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και 180 ώρες διαθεματικές γνώσεις. Παράλληλα, στους ωφελούμενους παρέχεται εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη με δώδεκα (12) συνεδρίες.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ αντικειμένων όπως:

Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα.

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Fintech.

Οικονομική Ανάλυση και Εσωτερικός Έλεγχος.

Διαχείριση Αφερεγγυότητας.

Προχωρημένες δεξιότητες χρήσης εφαρμογών γραφείου (advanced excel) για υπαλλήλους οικονομικής κατεύθυνσης.

Παροχή υπηρεσιών και ανάλυση των οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας (economics of cyber security).

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι ωφελούμενοι είναι 1.900,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην επίσημη ανακοίνωση του ΟΕΕ.