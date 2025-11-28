Επιστροφή ενοικίου: Πώς να λάβετε την ενίσχυση το 2026 αν την χάσατε φέτος, οδηγίες από την ΑΑΔΕ

Αναλυτικές οδηγίες για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να τηρήσουν όσοι ζουν στο ενοίκιο το 2025, προκειμένου να διασφαλίσουν την επόμενη χρονιά, την επιστροφή ενοικίου που πιστώθηκε σήμερα σε 886.883 δικαιούχους για το 2024, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιστροφής ενοικίου αφορά τη στήριξη νοικοκυριών που καταβάλλουν μίσθωμα για την κύρια κατοικία ή για φοιτητική κατοικία. Ακολουθούν οι βασικές πληροφορίες για τον υπολογισμό, τα όρια, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης, σε μορφή ερωταπαντήσεων.

Για να μην χάσουν την επιστροφή ενοικίου οι εν δυνάμει δικαιούχοι για το 2025, οι ενοικιαστές πρέπει να τηρήσουν τα εξής:

1. Πώς υπολογίζεται η επιστροφή ενοικίου;

Η ετήσια ενίσχυση ισούται με το ποσό του ενός δωδέκατου (1/12) του συνολικού μισθώματος που πληρώθηκε την προηγούμενη χρονιά για την κύρια ή τη φοιτητική κατοικία. Για παράδειγμα, αν πληρώσατε 300€ το μήνα από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο (4 μήνες), συνολικά 1.200€, η επιστροφή θα είναι 1.200€/12 = 100€.

2. Τι γίνεται σε περίπτωση διαδοχικών μισθώσεων μέσα στο ίδιο έτος;

Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των μισθωμάτων όλων των κατοικιών που νοικιάσατε το χρόνο. Αν π.χ. πληρώσατε 400€ το μήνα για 6 μήνες και 450€ το μήνα για άλλους 6, το συνολικό ετήσιο μίσθωμα είναι 5.100€ και η επιστροφή 5.100€/12 = 425€.

3. Ποιο είναι το ανώτατο όριο για την κύρια κατοικία;

Η επιστροφή δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 800€ ετησίως, με προσαύξηση 50€ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, αλλά δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 του μισθώματος που πληρώσατε. Σε περίπτωση διακοπής συμβίωσης, η προσαύξηση δίνεται και στους δύο γονείς.

4. Ποια είναι η ενίσχυση για τη φοιτητική κατοικία;

Μέχρι 800€ ετησίως για κάθε φοιτητή. Αν πολλά εξαρτώμενα παιδιά χρησιμοποιούν την ίδια φοιτητική κατοικία, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά.

5. Παράδειγμα: Πλήρωσα 900€ το μήνα για κύρια κατοικία και έχω τρία παιδιά. Πόσα παίρνω;

Το 1/12 της συνολικής δαπάνης (10.800€) είναι 900€. Η προσαύξηση λόγω των τριών παιδιών είναι 150€ (50€ ανά παιδί), άρα το συνολικό όριο είναι 950€. Ωστόσο, η ενίσχυση περιορίζεται στα 900€ που αντιστοιχούν στο 1/12 του μισθώματος.

6. Χρειάζεται να υποβάλω αίτηση για να πάρω την ενίσχυση;

Όχι. Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε δηλώσει στην ΑΑΔΕ, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής σας δήλωσης.

7. Πότε χρειάζεται να υποβάλω αίτημα στην ΑΑΔΕ;

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως αν ο εκμισθωτής δεν υποβάλλει δήλωση μίσθωσης (π.χ. Δημόσιο, ανήλικοι), πρέπει να καταθέσετε τα δικαιολογητικά ψηφιακά μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2025, ώστε να λάβετε την ενίσχυση έως το τέλος Νοεμβρίου. Σε άλλες περιπτώσεις, η υποβολή γίνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025, αλλά η καταβολή μπορεί να γίνει αργότερα.

8. Ποια είναι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την κύρια κατοικία;

Άγαμοι: έως 20.000€ εισόδημα, περιουσία έως 120.000€.



Έγγαμοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης: εισόδημα έως 28.000€, προσαυξημένο κατά 4.000€ για κάθε παιδί, περιουσία έως 120.000€ συν 20.000€ για σύζυγο και κάθε παιδί.



Μονογονεϊκές οικογένειες: εισόδημα έως 31.000€, προσαυξημένο κατά 5.000€ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

9. Ποια κριτήρια ισχύουν για τη φοιτητική κατοικία;

Ισχύουν μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια όπως παραπάνω, ανεξάρτητα από το πού δηλώνεται η κατοικία στη φορολογική δήλωση.

10. Είμαι 25 ετών, μίσθωσα κύρια κατοικία και έχω εισόδημα από εκμίσθωση. Ποια κριτήρια ισχύουν;

Εξετάζεται μόνο το εισόδημα, καθώς η ενίσχυση αφορά φοιτητική κατοικία. Το ποσό ενίσχυσης είναι 710€.

11. Γονείς διαζευγμένοι με ένα παιδί, νοικιάζουν ξεχωριστά κύρια κατοικία. Πόση ενίσχυση δικαιούνται;

Ο πρώτος δικαιούται 710€. Ο δεύτερος δικαιούται 850€, γιατί το 1/12 του μισθώματος του είναι 1.000€, αλλά περιορίζεται στα 850€ (800€ συν 50€ λόγω παιδιού).