Θέρμανση: Δήμος της Αττικής κάνει δωρεάν διανομή καυσόξυλων

Η θέρμανση με καυσόξυλα είναι μια πανάρχαια και σχετικά οικολογική επιλογή που προσφέρει ζεστασιά και μια ωραία ατμόσφαιρα στο σπίτι. Παρότι το τζάκι αποτελούσε παραδοσιακά ένα μέσο θέρμανσης κυρίως για τις περιοχές εκτός αστικών κέντρων, πλέον τις τελευταίες δεκαετίες η χρήση του έχει αυξηθεί και στις μεγάλες πόλεις.

Στο πλαίσιο αυτό, Δήμος της Αττικής προχωρά στην πρωτοβουλία για δωρεάν διανομή καυσόξυλων, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των μόνιμων κατοίκων του.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους δημότες του πως στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει με το Δασαρχείο Πεντέλης, προχωρά στη δωρεάν διανομή καυσόξυλων για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των μόνιμων κατοίκων του Δήμου.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται: «Η Πολιτική Προστασία του Δήμου ανέλαβε τη μεταφορά και προετοιμασία των καυσόξυλων, τα οποία είναι ήδη κομμένα και έτοιμα προς χρήση. Η διάθεση των καυσόξυλων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, από τις 08:00 έως τις 13:00, με σειρά προτεραιότητας, στο σημείο διανομής που θα βρίσκεται έξω από τα γραφεία της Πολιτικής Προστασίας, στο Πάρκο «Σταύρος Κώτσης» (Σπάρτης 1). Κάθε κάτοικος θα παραλάβει ίση ποσότητα καυσόξυλων, ενώ για την παραλαβή είναι απαραίτητη η επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή εναλλακτικά ενός πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ, που αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία στην Αγία Παρασκευή».