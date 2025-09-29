Πρόεδρος ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας: Χρειαζόμαστε νέα συστήματα ραντάρ

Δύο χρόνια θα χρειαστούν για να εκπαιδευτούν οι ελεγκτές που πρόκειται να προσληφθούν, δήλωσε ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός.

Ο κ. Ψαρρός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, σημείωσε ότι εκτός από προσλήψεις χρειάζονται νέα συστήματα ραντάρ, γιατί όση υπερεργασία και να γίνεται, όσο τα μηχανήματα είναι παλιά, το πρόβλημα δεν θα λύνεται και θα φτάσει στο σημείο να γίνει εκτός ελέγχου.

Ο ίδιος εξήγησε πως στόχος της απόφασης των ελεγκτών - να περιοριστεί ο αριθμός των πτήσεων που εξυπηρετούν ανά ώρα - είναι να βελτιωθεί η κατάσταση και όχι να κρυφτεί το πρόβλημα κάτω από το χαλί.

Σημειώνεται πως νωρίτερα υπεγράφησαν, από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, οι πρώτες 80 προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), από το σύνολο των 97 ελεγκτών που προβλέπει ο ετήσιος προγραμματισμός για το 2025.

Οι 80 νέοι ελεγκτές είναι επιτυχόντες του διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. (προκήρυξη 2Γ/2024) και προσλαμβάνονται αφού ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών διορισμού.