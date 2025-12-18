Σπορ ΑΕΚ Conference League Ποδόσφαιρο Αθλητικές Μεταδόσεις

ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με την Κραϊόβα

Πού θα δείτε την κρίσιμη αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κραϊόβα για το Conference League.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Με... σπασμένα φρένα συνεχίζει η ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις τον τελευταίο 1,5 μήνα και την Πέμπτη η Ένωση δίνει ένα πολύ κρίσιμο ματς κόντρα στην Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η ΑΕΚ από πιθανή νίκη κόντρα στους Ρουμάνους την Πέμπτη.

Ο κρίσιμος αγώνας της ΑΕΚ θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το Cosmote Sport2HD όσο κι από τον ΑΝΤ1.

