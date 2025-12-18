ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με την Κραϊόβα
Πού θα δείτε την κρίσιμη αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κραϊόβα για το Conference League.
Με... σπασμένα φρένα συνεχίζει η ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις τον τελευταίο 1,5 μήνα και την Πέμπτη η Ένωση δίνει ένα πολύ κρίσιμο ματς κόντρα στην Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η ΑΕΚ από πιθανή νίκη κόντρα στους Ρουμάνους την Πέμπτη.
Ο κρίσιμος αγώνας της ΑΕΚ θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το Cosmote Sport2HD όσο κι από τον ΑΝΤ1.
Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.