ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με την Κραϊόβα

Με... σπασμένα φρένα συνεχίζει η ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις τον τελευταίο 1,5 μήνα και την Πέμπτη η Ένωση δίνει ένα πολύ κρίσιμο ματς κόντρα στην Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η ΑΕΚ από πιθανή νίκη κόντρα στους Ρουμάνους την Πέμπτη.

Ο κρίσιμος αγώνας της ΑΕΚ θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το Cosmote Sport2HD όσο κι από τον ΑΝΤ1.

