Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ξεπερνούν ακόμη και παίκτες της Ρεάλ οι απολαβές της μητέρας του Εμπαπέ

Έχοντας εμφανιστεί δυναμικά στο προσκήνιο σε πολύ νεαρή ηλικία, ο Κιλιάν Εμπαπέ καθιερώθηκε γρήγορα ως ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο. Ένα ταλέντο που άξιζε να αποζημιωθεί δίκαια. Στην Παρί Σεν Ζερμέν, και τώρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας δεν χρειάστηκε ποτέ να αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες. Ένα μάθημα που έμαθε πολύ νωρίς η μητέρα του, Φάιζα Λαμαρί.

Σύμφωνα με το «Sportico», ο Εμπαπέ έχει κερδίσει σχεδόν 81 εκατομμύρια ευρώ το 2025, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στον κόσμο. Έχοντας φτάσει στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2024, συμφώνησε σε μια μικρή μείωση των κερδών του σε σύγκριση με αυτά που λάμβανε στην Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά συνεχίζει να λαμβάνει μηνιαίο μικτό μισθό 2,67 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την «L'Équipe».

Αυτό όμως που είναι είναι εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η Φάιζα Λαμάρι ανταμείβεται πλουσιοπάροχα. Η μητέρα του Γάλλου αστέρα υπέγραψε συμβόλαιο που της εγγυάται 4,5 εκατομμύρια ευρώ καθαρά ετησίως. Το ποσό αυτό ξεπερνά τους μισθούς παικτών των «μερένχες», όπως τον Μπραχίμ Ντίαθ, Ραούλ Ασένσιο, Φράνκο Μασταντουόνο, Γκονσάλο Γκαρθία Λούνιν, Έντρικ και Φραν Γκαρθία, αφού ο Εμπαπέ έχει συμφωνήσει να δίνει στη μητέρα του το 30% των απολαβών του.

Η Φάιζα Λαμάρι δεν είναι μόνο η μητέρα του Μπαπέ, αλλά και η διαχειρίστρια της προσωπικής, επαγγελματικής και οικονομικής του ζωής. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που παρέχει αυτή η επιχειρηματίας έχουν υψηλό κόστος. Ο ισπανικός τύπος αποκάλυψε ότι ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έπρεπε να διαπραγματευτεί σκληρά για να καταλήξει σε συμφωνία με τη μητέρα του. Η Φάιζα δεν δίστασε και απαίτησε να πληρωθεί με τα κέρδη του Εμπαπέ από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε μια συνέντευξη, περιέγραψε έναν από τους καβγάδες που είχε με τον γιο της για τα χρήματα. Ήθελε το 50% του μισθού του, και εκείνος απάντησε: «Ποτέ! Δεν πρόκειται να σου δώσω τα μισά! Τι σου συμβαίνει; Εγώ βάζω τα γκολ, πώς μπορείς να περιμένεις το 50%;».

Αλλά η Φάιζα επέμεινε, υπενθυμίζοντάς του ότι ήταν μέλος της ομάδας του και εργαζόταν γι' αυτόν: «Θα δημιουργήσω προστιθέμενη αξία για εσάς, αλλά θα την μοιραστούμε 50/50», συνέχισε. «Το μείωσα στο 30% και του είπα ότι κάτω από αυτό το ποσοστό, θα παραιτούμουν και θα τον άφηνα στην άκρη, αλλά δεν το έκανα. Θα πάω διακοπές στις Μαλδίβες και δεν πρόκειται να δουλέψω πια γι' αυτόν. Έτσι δέχτηκε το 30%. Μεσοπρόθεσμα, θα πρέπει να μου δώσει το 30%».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εμπαπέ, κερδίζει 15 εκατομμύρια ευρώ καθαρά (χωρίς τα μπόνους μεταγραφών), η Φάιζα Λαμαρί λαμβάνει περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ καθαρά ετησίως. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων πηγαίνει στο ίδρυμα του Εμπαπέ. Μέσω αυτού του ιδρύματος, ο πρώην επιθετικός της Παρί και η οικογένειά του βοηθούν παιδιά από φτωχές οικογένειες.