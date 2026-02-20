Το... πήρε απόφαση ο Εμπαπέ: Ξεκίνησε μαθήματα οδήγησης στα 26 του

Ο Κιλιάν Εμπαπέ κάνει ένα νέο βήμα, ένα βήμα που μάλλον είχε αργήσει να κάνει ως τώρα στην ζωή του. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε μαθήματα οδήγησης, με στόχο να αποκτήσει επιτέλους δίπλωμα μέσα στη φετινή σεζόν.

Το θέμα προκάλεσε αίσθηση, καθώς πριν από λίγους μήνες είχε λάβει ως δώρο από τη «Βασίλισσα» ένα πολυτελές αυτοκίνητο αξίας περίπου 150.000€, το οποίο συνοδεύεται μάλιστα από προσωποποιημένη πινακίδα με το όνομά του, με εσωτερικό σχεδιασμένο αποκλειστικά για εκείνον. Οι συμπαίκτες του τότε δεν έχασαν την ευκαιρία να τον πειράξουν, γνωρίζοντας πως δεν είχε ακόμη δίπλωμα.

🚘 Kylian Mbappé is getting his driver’s license at a Driving School in Alcorcón. @diarioas pic.twitter.com/DNeEW5orzY — Madrid Zone (@theMadridZone) February 20, 2026

Εν τέλει ο Εμπαπέ ακολούθησε τη... προτροπή της μητέρας του και ευελπιστεί πως μέχρι το τέλος της σεζόν θα έχει ολοκληρώσει έναν ακόμα προσωπικό στόχο, αυτή τη φορά εκτός αγωνιστικών χώρων.