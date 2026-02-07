Παρί Σεν Ζερμέν: Καταβάλλει τα τελευταία χρωστούμενα στον Κιλιάν Εμπαπέ

Παρί Σεν Ζερμέν και Κιλιάν Εμπαπέ, είχαν μια δικαστική διαμάχη αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορούσε καταγγελία του Γάλλου αστέρα προς τους πρωταθλητές Γαλλίας και Ευρώπης, για απλήρωτους μισθούς, πριμ και άδειες μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του.

Ο Εμπαπέ κέρδισε τη δίκη στο Εργατικό Δικαστήριο και ο γαλλικός σύλλογος κλήθηκε να πληρώσει περίπου 61 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής, έχει καταβάλλει 55, με τον δικαστικό επιμελητή να υποχρεώνει την Παρί, να εξοφλήσει και τα εναπομείναντα 5,9 εκατ. ευρώ προς τον διεθνή αστέρα, εντός οκτώ ημερών μάλιστα.

Η κάτοχος του Champions League, έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση, κάτι το οποίο είναι αρκετά πιθανόν να συμβεί, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα.

Kylian Mbappe has sent a bailiff to collect € 5.9M for his “paid vacation”. PSG have paid the € 55M of the total € 60.9M it was ordered to pay by the industrial tribunal for the Frenchman’s unpaid wages & bonuses. The club are described to be “extremely surprised” by Kylian… pic.twitter.com/kXLQRWdFqi — PSG Report (@PSG_Report) February 6, 2026

Άνθρωπος των Γάλλων, ανέφερε στη «Le Parisien»: «Βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τους εκπροσώπους του παίκτη σχετικά με τους όρους εξόφλησης των υπολοίπων ποσών. Το σύνολο των μισθών και των πριμ που οφείλονταν στον Κιλιάν Εμπαπέ έχει καταβληθεί πλήρως από την Παρί Σεν Ζερμέν», ενώ η ίδια η ομάδα με ανακοίνωση της, τόνισε: «Η Παρί Σεν Ζερμέν, όπως πάντα έχει δηλώσει, θα εκτελέσει την απόφαση που εκδόθηκε, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα να ασκήσει έφεση».