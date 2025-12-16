Ο Εμπαπέ κέρδισε το δικαστήριο με την Παρί Σεν Ζερμέν και οι Γάλλοι θα τον πληρώσουν... ακριβά

Ο Κιλιάν Εμπαπέ σε μια δικαστική διαμάχη με την Παρί Σεν Ζερμέν, διεκδικούσε χρήματα που όπως ισχυριζόταν, του οφείλονται από μισθούς και μπόνους, μετά την αποχώρησή του από το Παρίσι το καλοκαίρι του 2024.

Το Εμπορικό Δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε υπέρ του Γάλλου σούπερ στάρ, και διέταξε τον γαλλικό σύλλογο να καταβάλλει 61 εκατομμύρια ευρώ στον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η απόφαση ήταν ομόφωνη και πρέπει να εκτελεστεί άμεσα από την Παρί. Συγκεκριμένα οι Παριζιάνοι θα πρέπει να καταβάλουν 55 εκατ. ευρώ συν τις δεδουλευμένες αποδοχές αδείας, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι το δικαστήριο διέταξε τη δημοσίευση της απόφασης για ένα μήνα στην αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας της Παρί.