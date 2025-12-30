Αστυνομικός τιμωρήθηκε με πρόωρη συνταξιοδότηση λόγω... δωρεάς του Κιλιάν Εμπαπέ

Η Γαλλική αστυνομία ασχολήθηκε με μια... ασυνήθιστη υπόθεση πειθαρχικού ελέγχου, καθώς ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός τιμωρήθηκε με αναγκαστική πρόωρη συνταξιοδότηση λόγω οικονομικών δοσοληψιών με τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Σύμφωνα με την γαλλική «Le Monde» η συγκεκριμένη ποινή υποβλήθηκε στον αστυνομικό επειδή δέχτηκε πληρωμές για τις υπηρεσίες προστασίας που παρείχε στην αποστολή της εθνικής Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Ο αστυνομικός, γνωστός «Momo» ανήκει στις Δυνάμεις Καταστολής (CRS) και συνεργάζεται με τη Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF) εδώ και 21 χρόνια. Ο 57χρονος αξιωματικός φέρεται να έλαβε από τον Εμπαπέ το ποσό των 60.300 ευρώ. Ο λόγος είναι το γεγονός ότι ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης είχε λάβει πριμ 500.000 ευρώ για τη συμμετοχή του στον τελικό του Μουντιάλ 2022, και αποφάσισε να δωρίσει το ποσό σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και στα μέλη της αστυνομικής δύναμης που προστάτευαν τους παίκτες. Μάλιστα είχε συμβουλευτεί και φορολογικό δικηγόρο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι οι δωρεές αυτές δεν χρειαζόταν να δηλωθούν στην εφορία.

Η παρέμβαση της Εθνικής Αστυνομίας και η ποινή

Η Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Αστυνομίας (IGPN) μετά από έρευνα κατηγόρησε τον αξιωματικό και τέσσερις συναδέλφους του για έλλειψη «πίστης» και «εντιμότητας», καθώς δεν έδωσαν εξηγήσεις για τις πληρωμές, και στις 20 Δεκεμβρίου, η αστυνομία επέβαλε στον «Momo» την ποινή της πρόωρης συνταξιοδότησης. Η βαριά αυτή ποινή επιβάλλεται σε λιγότερες από 10 περιπτώσεις ετησίως στη Γαλλία, όμως στην προκειμένη περίπτωση είναι συμβολική, καθώς ο 57χρονος θα συνταξιοδοτούνταν κανονικά ούτως ή άλλως σε 10 μέρες. Η υπόθεση όμως δεν έχει κλείσει καθώς η αστυνομία ερευνά άλλους πέντε αστυνομικούς για πληρωμές ύψους 180.300 ευρώ από τον Εμπαπέ.



Πάντως παρά την καταδίκη του, ο «Momo» θα βρίσκεται κανονικά στην ομάδα ασφαλείας της Γαλλικής Ομοσπονδίας για το Μουντιάλ του 2026, χωρίς βέβαια την ιδιότητα του αστυνομικού, αφού έχει προσληφθεί με προσωρινή σύμβαση που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Ιουλίου.