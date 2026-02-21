Παρί Σεν Ζερμέν: Δεν ασκεί έφεση για τα οφειλόμενα στον Εμπαπέ

Παρί Σεν Ζερμέν και Κιλιάν Εμπαπέ, είχαν μια δικαστική διαμάχη αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορούσε καταγγελία του Γάλλου αστέρα προς τους πρωταθλητές Γαλλίας και Ευρώπης, για απλήρωτους μισθούς, πριμ και άδειες μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του.

Ο Εμπαπέ κέρδισε τη δίκη στο Εργατικό Δικαστήριο και ο γαλλικός σύλλογος κλήθηκε να πληρώσει περίπου 61 εκατ. ευρώ. Αρχικά, έχει καταβάλλει 55, με τον δικαστικό επιμελητή να υποχρεώνει την Παρί, να εξοφλήσει και τα εναπομείναντα 5,9 εκατ. ευρώ προς τον διεθνή αστέρα, κάτι που ο γαλλικός σύλλογος έπραξε.

Η κάτοχος του Champions League, είχε το δικαίωμα να ασκήσει έφεση και ενώ στην αρχή ρεπορτάζ στη Γαλλία ανέφεραν ότι η δικαστική διαμάχη θα συνεχιζόταν, οι πρωταθλητές Ευρώπης αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στην εν λόγω ενέργεια και να λήξει οριστικά το ζήτημα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν μάλιστα, εξέδωσε και ανακοίνωση, στην οποία τόνισε: «Σε κλίμα υπευθυνότητας και προκειμένου να τερματιστεί οριστικά μια διαδικασία που έχει διαρκέσει πολύ, επιλέγουμε να μην παρατείνουμε την υπόθεση. Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι πλέον αποφασισμένη να κοιτάξει προς το μέλλον, εστιάζοντας στο αθλητικό της πρόγραμμα και την ομαδική επιτυχία».