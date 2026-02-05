Το απίστευτο πέναλτι που δόθηκε στο Copa del Rey και έγινε viral στα social media

Η εκτός έδρας νίκη της Ρεάλ Σοσιεδάδ με 3-2 απέναντι στην Αλαβές το βράδυ της Τετάρτης δεν ξεχώρισε μόνο για το σκορ και την πρόκριση στα ημιτελικά του Copa del Rey, αλλά και για μια φάση που δύσκολα συναντά κανείς στα γήπεδα.

Στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ντουγιέ Καλέτα-Καρ πρωταγωνίστησε σε ένα από τα πιο ασυνήθιστα μαρκαρίσματα της σεζόν. Ο Κροάτης αμυντικός, στην προσπάθειά του να ανακόψει τον Τόνι Μαρτίνεθ, τράβηξε τη φανέλα του αντιπάλου του με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να καταλήξει πάνω από το κεφάλι του επιθετικού της Αλαβές, στερώντας του ολοκληρωτικά την ορατότητα.



Ο διαιτητής αρχικά άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί, ωστόσο μετά από παρέμβαση του VAR κλήθηκε να επανεξετάσει τη φάση. Αφού είδε το ριπλέι, δεν είχε άλλη επιλογή από το να δείξει την άσπρη βούλα, σε μια απόφαση που

Παρόλα αυτά, η Ρεάλ Σοσιεδάδ δεν πλήρωσε το λάθος του στόπερ της. Ο Άλεξ Ρεμίρο απέκρουσε το πέναλτι του Μαρτίνεθ στο 67’, κρατώντας το σκορ στο 2-1 και αλλάζοντας πλήρως τη ροή του αγώνα. Στη συνέχεια, οι Βάσκοι ανέβασαν στροφές, πέτυχαν δύο γκολ στο 75ο και στο 80ό λεπτό και ολοκλήρωσαν την ανατροπή, παίρνοντας πανηγυρικά την πρόκριση.



Η φάση με τον Καλέτα-Καρ έγινε μέσα σε λίγα λεπτά viral, με αρκετούς να τη χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο παράξενες παραβάσεις που έχουν δει σε αγώνα υψηλού επιπέδου.