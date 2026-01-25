Πρωτοφανείς εικόνες στην Σεβίλλη: Διαμαρτυρία μασκοφόρων οπαδών με περιφορά... φερέτρου (video)

Τι κι αν η Σεβίλλη επικράτησε της Αθλέτικ Μπιλμπάο το απόγευμα του Σαββάτου (24/1); Η εικόνα της ομάδας την φετινή σεζόν μόνο ενθαρρυντική δεν είναι, καθώς οι Ανδαλουσιάνοι είναι μόλις 11οι στην La Liga.

Οι φίλαθλοι της ομάδας διαδήλωσαν για να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση στον σύλλογο, με έναν όχι και τόσο κοινό τρόπο. Φορώντας μάσκες με τα πρόσωπα πρώην και νυν διοικητικών των Σεβιγιάνων, κουβάλησαν ένα... φέρετρο, και με ένα πανό που γράφει «Σκοτώνουν τη Σεβίλλη» η πομπή έφτανε μέχρι τα γραφεία της ομάδας, ενώ λίγο αργότερα είδαν την ομάδα τους να επικρατεί της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-1.

Να υπενθυμίσουμε πως η Σεβίλλη έχει να παίξει στην Ευρώπη από την σεζόν 2023-2024, καθώς εδώ και μια τριετία τερματίζει εκτός δεκάδας στη La Liga.