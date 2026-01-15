Ο Ράμος στην Ισπανία με φόντο την αγορά της Σεβίλλης

Ο Σέρχιο Ράμος φαίνεται πως ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με τη Σεβίλλη, αυτή τη φορά μακριά από τα αποδυτήρια και τους αγωνιστικούς χώρους. Ο πολύπειρος Ισπανός στόπερ βρίσκεται στην Ανδαλουσία και, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, συμμετέχει ενεργά σε διερευνητικές συζητήσεις που αφορούν ενδεχόμενη αλλαγή ιδιοκτησίας στον σύλλογο.



Ο Ράμος φέρεται να λειτουργεί ως βασικός εκπρόσωπος επενδυτικού σχήματος, στο οποίο περιλαμβάνονται και ξένα κεφάλαια, με στόχο την αποτίμηση της οικονομικής κατάστασης της Σεβίλλης και την ανίχνευση προθέσεων από την πλευρά των μεγαλομετόχων. Τα ποσά που έχουν διαρρεύσει προκαλούν αίσθηση, καθώς γίνεται λόγος για πρόταση που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από καμία εμπλεκόμενη πλευρά.

💣💥 NOTICIA @ZonaMixta__



🛩️ Sergio Ramos acaba de aterrizar en Sevilla en avión privado junto a su hermano René y Julio Senn, su abogado y exdirectivo del Real Madrid.



💼 El exjugador del @SevillaFC tiene programada varias reuniones esta semana para intentar comprar el club. pic.twitter.com/j5WioEgxep — Zona Mixta (@ZonaMixta__) January 15, 2026





Το ενδιαφέρον αυτό έρχεται σε μια περίοδο έντονης διοικητικής αστάθειας για τη Σεβίλλη, με εσωτερικές συγκρούσεις σε μετοχικό επίπεδο και έντονη συζήτηση γύρω από το μέλλον της ομάδας. Σε αυτό το περιβάλλον, η παρουσία ενός προσώπου με το ειδικό βάρος του Ράμος μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί.



Σε ηλικία 39 ετών και όντας χωρίς ομάδα, ο Ράμος σκέφτεται σοβαρά την επόμενη μέρα μετά το ποδόσφαιρο. Η Σεβίλλη, όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά πριν κάνει το άλμα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποτελεί για εκείνον κάτι περισσότερο από έναν απλό σύλλογο, γεγονός που προσδίδει συναισθηματική διάσταση στις κινήσεις του.



Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συνεργασία του με τον Μόντσι, με τον οποίο συνδέεται επιχειρηματικά στη Σαν Φερνάντο 1940. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως, σε περίπτωση εξαγοράς, ο έμπειρος τεχνικός διευθυντής θα μπορούσε να επιστρέψει σε γνώριμα λημέρια. Προς το παρόν, όλα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, όμως το όνομα του Σέρχιο Ράμος έχει ήδη μπει δυναμικά στο παιχνίδι των εξελίξεων.