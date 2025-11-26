Το «Καραϊσκάκης» ντύνεται κόκκινο: Επικό κορεό για τη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»,το Φάληρο ζει ήδη σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Η αποψινή αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League δεν είναι απλώς ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι, είναι μια γιορτή που ξεκίνησε πολύ πριν ακουστεί το πρώτο σφύριγμα.



Το γήπεδο αναμένεται να είναι ασφυκτικά γεμάτο, αφού τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μέσα σε χρόνο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι η «ερυθρόλευκη» εξέδρα διψά για ακόμη μία βραδιά ποδοσφαιρικού μεγαλείου. Και οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας έχουν ετοιμάσει κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Ένα κορεό που θα απλωθεί σε κάθε γωνιά του γηπέδου, μετατρέποντας το Καραϊσκάκης σε ενιαία, επιβλητική κόκκινη εικόνα.



Η ΠΑΕ ανέβασε στα social media στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες, δείχνοντας τον παλμό και την αφοσίωση των οπαδών που δουλεύουν ασταμάτητα για να παρουσιάσουν κάτι ανεπανάληπτο. Απόψε, πέρα από την ποδοσφαιρική μάχη, ο κόσμος του Ολυμπιακού ετοιμάζεται να κάνει… statement στην Ευρώπη με μια εικόνα που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Our castle is getting ready for tonight! 😍 pic.twitter.com/jyvQh4zAIM — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 26, 2025