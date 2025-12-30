Αυτό θα είναι το νέο Καραϊσκάκη - Το σχέδιο Μαρινάκη που αλλάζει τον Ολυμπιακό

Η επιτυχημένη σεζόν του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε Ελλάδα και Ευρώπη έθεσε τις βάσεις για την απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη να χρηματοδοτήσει αποκλειστικά την ανακατασκευή του γηπέδου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το κόστος της επένδυσης εκτιμάται στα 50 έως 60 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που ξεπερνά εκείνο της ανακατασκευής του 2004 και κατατάσσει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στους συλλόγους που επενδύουν ιδιωτικά στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους.

Πώς σχεδιάζεται το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και τι αλλάζει στο γήπεδο του Ολυμπιακού

Το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» προβλέπεται να αυξήσει τη χωρητικότητά του στους 50.000 θεατές, από 33.334 σήμερα. Ο σχεδιασμός αντλεί στοιχεία από το «Σαν Μαμές» της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ένα από τα πλέον σύγχρονα ευρωπαϊκά γήπεδα, με στόχο τη δημιουργία μίας compact και κάθετης ποδοσφαιρικής έδρας. Το πλάνο περιλαμβάνει διώροφες εξέδρες, βελτιωμένη ακουστική και πλήρως αναβαθμισμένους εσωτερικούς χώρους τόσο για τους φιλάθλους όσο και για τις ομάδες.

Στο σχεδιασμό του νέου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» προβλέπεται η ανάπτυξη οργανωμένων VIP επιπέδων με σύγχρονες σουίτες φιλοξενίας, εταιρικά lounges και χώρους δικτύωσης για χορηγούς και επιχειρηματικούς συνεργάτες. Το πλάνο περιλαμβάνει επίσης αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων, καθώς και εκτεταμένη αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων. Ο στόχος δεν περιορίζεται στην αύξηση της χωρητικότητας, αλλά στη δημιουργία ενός γηπέδου που θα λειτουργεί ως ενεργός πολυχώρος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Το γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Πηγή: Eurokinissi

Η επένδυση στο «Καραϊσκάκη» αποτελεί τον πυρήνα ενός ευρύτερου σχεδίου για τη δημιουργία μίας Ολυμπιακής Πολιτείας στο Νέο Φάληρο. Στον ενιαίο αυτό αθλητικό και ψυχαγωγικό κόμβο θα ενσωματωθούν όλες οι εγκαταστάσεις του συλλόγου, από το νέο γήπεδο μπάσκετ και το κολυμβητήριο έως μελλοντικά κλειστά γήπεδα για βόλεϊ και χάντμπολ. Στόχος είναι το «Καραϊσκάκη» να μετατραπεί σε ένα πολυλειτουργικό hub, όπου ο αθλητισμός και η ψυχαγωγία συνδυάζονται, προσφέροντας καθημερινή δραστηριότητα για τους φιλάθλους και τους επισκέπτες, πέρα από τις ημέρες των αγώνων.

Καραπαπάς: Το σχέδιο για το νέο Καραϊσκάκη που μοιράστηκε με το κοινό

Επισήμως, η διοίκηση αποφεύγει να δεσμευτεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες για την ολοκλήρωση του έργου. Υπάρχει βέβαια εσωτερικό χρονοδιάγραμμα, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, δε πρόκειται για μακρινή ημερομηνία, όπως το 2035. Ο Κώστας Καραπαπάς έχει αφήσει να εννοηθεί πως με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα έργα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ακόμη και ένα διάστημα 3-4 χρόνων μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό.

Ο Κώστας Καράπαπας, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Πηγή: Eurokinissi

Ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ομάδας παραχώρησε εκτενή συνέντευξη σε αγγλόφωνη εκπομπή για φιλάθλους του Ολυμπιακού από το εξωτερικό. Ο Κώστας Καραπαπάς αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων η επένδυση στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τα σχέδια για το μουσείο των «ερυθρολεύκων».

«Γίνονται συζητήσεις ακόμα. Μιλάμε για επένδυση κοντά στα 60 εκατ. ευρώ. Σκέψη ειναι να έχει γήπεδο ο Ολυμπιακός κοντά στα 50.000 χωρητικότητα», ανέφερε αρχικά για το νέο «Καραϊσκάκης». Στο τραπέζι βρίσκεται και η ονοματοδοσία του νέου γηπέδου, πάντα με σεβασμό στην ιστορική ονομασία του «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η διεθνής πρακτική δείχνει συδυαστικά μοντέλα, όπου ένα μεγάλο brand αγοράζει τα naming rights, χωρίς να σβήνεται το ιστορικό όνομα.

Πού θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός κατά τη διάρκεια των εργασιών στο «Καραϊσκάκη»

Κατά τη διάρκεια των βασικών εργασιών στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός αναμένεται να διεξάγει τα εντός έδρας παιχνίδια του στο ΟΑΚΑ. Παρότι δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες ημερομηνίες, η διοίκηση εκτιμά ότι το χρονοδιάγραμμα δεν θα είναι μακρινό, με τον Κώστα Καραπαπά να αφήνει να εννοηθεί πως η ταχύτητα υλοποίησης θα ακολουθεί τον τρόπο που συνηθίζει να λειτουργεί ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τα σχέδια, ο Πειραιάς θα αποκτήσει σε λίγα χρόνια ένα νέο «Γ. Καραϊσκάκης», ένα από τα πλέον σύγχρονα γήπεδα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.