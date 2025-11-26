Champions League: Η ώρα και το κανάλι της σπουδαίας αναμέτρησης Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

Η ώρα της σπουδαίας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε! Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τη «βασίλισσα» στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την πέμπτη αγωνιστική του Champions League.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας, αντιμετωπίζουν μίας από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη, έχοντας στόχο τη νίκη, η οποία θα τους... εκτοξεύσει βαθμολογικά και θα τους βάλει για τα καλά στο... παιχνίδι της πρόκρισης στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το έργο τους μόνο εύκολο δεν είναι και αυτό το γνωρίζει τόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όσο και οι ποδοσφαιριστές του, ωστόσο απέναντι τους θα βρουν μία «πληγωμένη» Ρεάλ, η οποία προέρχεται από τρία σερί αρνητικά αποτελέσματα σε Ισπανία και Ευρώπη, ενώ υπάρχουν και... σύννεφα εντός ομάδας.

Το μεγάλο αυτό παιχνίδι, ξεκινά στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το MEGA και το Cosmote Sport 2HD.

Που θα δείτε την αναμέτρηση των νέων του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ

Μαζί με το Champions League, συνεχίζεται η δράση και στο Youth League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης για την πέμπτη αγωνιστική της διοργάνωσης.



Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πολύ δύσκολο έργο απέναντι σε μία από τις μόλις δύο ομάδες που έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμής!



Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν με δύο νίκες επί της Πάφου και της Άρσεναλ, ακολούθησε η ισοπαλία με την Μπαρτσελόνα, ενώ στο πιο πρόσφατο παιχνίδι, ήρθαν ισόπαλοι 2-2 με την Αϊντχόφεν, σε ένα παιχνίδι στο οποίο βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 0-2.



Βρίσκονται στην 16η θέση της βαθμολογίας και απέναντι στη «βασίλισσα» ευελπιστούν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα τους βοηθήσει να κάνουν... άλμα πρόκρισης.



Η αναμέτρηση ξεκινά στις 17:00 και τα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2 HD.

Η δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα

Εκτός από τη μάχη του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο αποψινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν δυο σπουδαία ευρωπαϊκά ντέρμπι.

Στις 22:00, η Ατλέτικο Μαδρίτης φιλοξενεί στην Ισπανία την περσινή φιναλίστ, Ίντερ, σε μια αναμέτρηση που μεταδίδεται από το Cosmote Sport4HD.

Την ίδια ώρα, η εντυπωσιακή φέτος Άρσεναλ υποδέχεται στο Λονδίνο την εξαιρετική Μπάγερν Μονάχου, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport3HD.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.