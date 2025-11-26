Euroleague: Η ώρα και το κανάλι του Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιακός στο Βελιγράδι

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει τη νίκη για να διατηρηθεί στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας, όπως και ο Αστέρας, με τον οποίο μοιράζεται το ίδιο ρεκόρ (8-4) μέχρι σήμερα στη διοργάνωση.



Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 20:30 το βράδυ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

