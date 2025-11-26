Breaking news icon BREAKING
Σπορ Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας Euroleague Μπάσκετ Βελιγράδι Αθλητικές Μεταδόσεις

Euroleague: Η ώρα και το κανάλι του Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιακός στο Βελιγράδι

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Πού θα δείτε το ματς.

Eurokinissi
Χρήστος Μπατάκας avatar
Χρήστος Μπατάκας

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει τη νίκη για να διατηρηθεί στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας, όπως και ο Αστέρας, με τον οποίο μοιράζεται το ίδιο ρεκόρ (8-4) μέχρι σήμερα στη διοργάνωση.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 20:30 το βράδυ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις

  • Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο 19:00 - Novasports Start
  • Μονακό - Αναντολού Εφές 20:30 Novasports 4
  • Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν 21:30 Novasports 5

