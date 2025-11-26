Breaking news icon BREAKING
Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης Champions League Γιώργος Καραγκούνης

Δείπνο Θρύλων στην Αθήνα: Καραγκούνης, Ρομπέρτο Κάρλος και Σολάρι με φόντο την Ακρόπολη (photos)

Ο Καραγκούνης δείπνησε μαζί με τον Ρομπέρτο Κάρλος και τον Σολάρι πριν τη μεγάλη αναμέτρηση του Ολτμπιακού με την Ρεάλ για το Champions League.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της Αθήνας, λίγες ώρες πριν από τη σπουδαία αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League. Ο Γιώργος Καραγκούνης, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές και «θρύλος» της Εθνικής Ελλάδος, δείπνησε μαζί με δύο εμβληματικές μορφές της «Βασίλισσας», τον Ρομπέρτο Κάρλος και τον Σαντιάγο Σολάρι.

karagkounis1.jpg?v=0

Οι τρεις παλαίμαχοι αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου βρέθηκαν σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη, και απόλαυσαν μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις και χαλαρές συζητήσεις, ενόψει του μεγάλου αγώνα.

Η παρουσία των δύο θρύλων της Ρεάλ Μαδρίτης στην ελληνική πρωτεύουσα σχετίζεται με την επικείμενη αναμέτρηση της ισπανικής ομάδας με τον Ολυμπιακό. Αυτή η συνάντηση, ωστόσο, δεν είναι η πρώτη για τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και τον Βραζιλιάνο αμυντικό, καθώς διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις.

