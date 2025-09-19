Τα πρώτα λόγια της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα: «Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου»

Μια νέα σελίδα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις έρχεται να ανοίξει ο επίσημος ορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μετά την επίσημη επικύρωση από τη Γερουσία.

Μάλιστα, η ίδια η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έσπευσε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της με μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/9), ώρα Ελλάδας.

I am profoundly grateful to President Trump and the U.S. Senate for their trust and confidence in me. It is the honor of my life to serve as the first female Ambassador of the United States to Greece. https://t.co/2iJtWmI3uC — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) September 18, 2025

Συγκεκριμένα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε τη «βαθιά ευγνωμοσύνη της προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη Γερουσία των ΗΠΑ», χαρακτηρίζοντας αυτή την αποστολή «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της», καθώς γίνεται η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει τη θέση αυτή για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα.

Όπως είχε αναφέρει ο ανταποκριτής του flash.gr στη Νέα Υόρκη, Δημήτρης Σουλτογιάννης, η κ. Γκίλφοϊλ πήρε και επίσημα το χρίσμα, κάτι που σημαίνει ότι αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα της το αργότερο στα τέλη του επόμενου μήνα.

Η ανακοίνωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ

Η Γερουσία των ΗΠΑ επικύρωσε τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως Πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Αμερικανική Πρεσβεία.

Ακολουθεί δήλωση της ορισθείσας Πρέσβεως Γκίλφοϊλ σχετικά με την επικύρωσή της:

«Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία.

Η Ελλάδα είναι το λίκνο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου — τα ίδια ιδανικά που ενέπνευσαν τους Ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεχίζουν να καθιστούν την Αμερική τη σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο.

Ως Πρέσβης, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες Συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σκοπεύω να είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

Η ορισθείσα Πρέσβης Γκίλφοϊλ θα είναι η 25η Πρέσβης των ΗΠΑ που θα υπηρετήσει στην Ελλάδα μετά την αναβάθμιση της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής σε Πρεσβεία το 1942.

Επικύρωση με ρυθμούς fast track

Η Γερουσία άναψε το «πράσινο φως» για 48 από τους υποψηφίους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε μία μόνο ψηφοφορία την Πέμπτη, αφού η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων ενεργοποίησε την «πυρηνική επιλογή» για να επιφέρει μια ριζική αλλαγή στους κανόνες.

Η ψηφοφορία με 51-47 επιβεβαιώνει μια σειρά από επιλογές του Τραμπ μεταξύ των οποίων είναι ο πρώην βουλευτής Μπράντον Γουίλιαμς ως υφυπουργός ενέργειας για την πυρηνική ασφάλεια, η Κίμπερλι Γκίλφοιλ ως πρέσβης στην Ελλάδα και η Καλλίστα Γκίνγκριτς, σύζυγος του πρώην προέδρου της Βουλής, ως πρέσβης στην Ελβετία και το Λιχτενστάιν.

Υπενθυμίζεται πως η Γκίλφοϊλ είναι πρώην εισαγγελέας της Καλιφόρνια καθώς και τηλεοπτική προσωπικότητα, η οποία ηγήθηκε της συγκέντρωσης χρημάτων για την εκστρατεία του Τραμπ το 2020 ενώ ήταν κάποτε αρραβωνιασμένη με τον γιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Η πρώην εισαγγελέας και γνωστή τηλεοπτική προσωπικότητα αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα τον Οκτώβριο για να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της. Η υποψηφιότητά της είχε αρχικά ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο του 2024 από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την είχε χαρακτηρίσει «στενή φίλη και σύμμαχο», υπογραμμίζοντας την εμπειρία της στη νομική, στα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική.