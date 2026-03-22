«Γκολ στους αιθέρες»: Το τελεφερίκ στη Κολομβία που βλέπει κατευθείαν γήπεδο

Στην καρδιά των κολομβιανών Άνδεων, εκεί που τα σύννεφα συχνά αγκαλιάζουν τις απότομες πλαγιές, βρίσκεται η πόλη Μανισάλες, ένας τόπος όπου η γεωγραφία ανάγκασε τους ανθρώπους να γίνουν εφευρετικοί.

Η μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα της πόλης δεν είναι άλλη από το στάδιο Πελογράντε, την έδρα της ιστορικής Once Caldas. Ενώ τα περισσότερα στάδια του κόσμου περιβάλλονται από δρόμους και πάρκινγκ, το Πελογράντε έχει έναν «φύλακα άγγελο» που αιωρείται από πάνω του, το σύστημα τελεφερίκ της πόλης.

Το Cable Aéreo, όπως ονομάζεται, δεν κατασκευάστηκε ως τουριστικό αξιοθέατο, αλλά ως ένα κρίσιμο μέσο μαζικής μεταφοράς για τους κατοίκους που προσπαθούν να δαμάσουν το έντονο ανάγλυφο της περιοχής. Ωστόσο, για τους φίλους του ποδοσφαίρου, μια απλή μετακίνηση από τη δουλειά στο σπίτι μπορεί να μετατραπεί στην πιο συναρπαστική εμπειρία θέασης.

Καθώς οι καμπίνες γλιστρούν πάνω από τις κερκίδες, οι επιβάτες έχουν μια πανοραμική, αεροπορική προοπτική του αγωνιστικού χώρου, καταφέρνοντας συχνά να δουν ένα γκολ την ώρα που το βαγόνι τους «πετά» πάνω από τη μεγάλη περιοχή.

Το σημερινό στάδιο, που αποτελεί το καμάρι της περιοχής, εγκαινιάστηκε το 1994, αντικαθιστώντας την αρχική κατασκευή του 1936 με κόστος 5,5 δισεκατομμύρια πέσος, ενώ μετά τις ανακαινίσεις για το Μουντιάλ Κ-20 του 2011, η χωρητικότητά του διαμορφώθηκε στους 32.000 θεατές.

Αυτή η κάθετη διάταξη της πόλης δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την ώρα που οι περίπου 30.000 οπαδοί στο εσωτερικό του σταδίου δημιουργούν ένα «καζάνι» ενθουσιασμού, οι επιβάτες του τελεφερίκ γίνονται μέρος του δράματος από απόσταση αναπνοής, κρεμασμένοι στο κενό.

Ha llegado muy lejos este video. El Cable Aéreo y su vista privilegiada del Palogrande es un atractivo turístico total. Ojalá pronto le dieran una manito al techo del estadio. https://t.co/trP7Lm1yMn — Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) March 17, 2026

Η έδρα των «Los Albos», χτισμένη σε υψόμετρο πάνω από 2.100 μέτρα, είναι ήδη μια δύσκολη έδρα για κάθε αντίπαλο λόγω της έλλειψης οξυγόνου, αλλά η εικόνα των βαγονιών που περνούν σιωπηλά πάνω από το χορτάρι προσθέτει μια σχεδόν σουρεαλιστική πινελιά στο παιχνίδι. Είναι ίσως το μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου το εισιτήριο των αστικών συγκοινωνιών μπορεί να σου προσφέρει, έστω και για λίγα λεπτά, την καλύτερη θέση στο γήπεδο.