Άγριες σκηνές μετά τον τελικό κυπέλλου στη Κολομβία (vids)
Χάος και σοβαρά επεισόδια μετά το σφύριγμα του αγώνα και τη νίκη της Ατλέτικο Νασιονάλ με 1-0 επί της Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν.
Στον τελικό του Κόπα Κολούμπια 2025, η Ατλέτικο Νασιονάλ επικράτησε με 1-0 της Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν στην έδρα της, έπειτα από μια λευκή ισοπαλία στον πρώτο αγώνα και κατέκτησε τον τίτλο, χάρη σε ένα γρήγορο γκολ του Αντρές Ρομάν στο 10ο λεπτό, όμως η λήξη του αγώνα σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια.
Οι δύο ομάδες που είχαν να αντιμετωπιστούν σε τελικό κυπέλλου 21 χρόνια, στην αρχή δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα με πυροτεχνήματα και βεγγαλικά. Λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης, οπαδοί, κυρίως της Μεντεγίν, εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα μάχες με άλλους φιλάθλους και την αστυνομία.
Οι αρχές χρειάστηκε να επέμβουν για να ελέγξουν την κατάσταση, με τον τελικό να διακόπτεται προσωρινά και την απονομή του τίτλου να καθυστερεί. Ωστόσο, οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν μετά τη λήξη, θύμισαν περισσότερο πεδίο μάχης, παρά ποδοσφαιρική γιορτή, αμαυρώνοντας πλήρως τη διοργάνωση.
Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, δεκάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και αστυνομικοί, τραυματίστηκαν ενώ, καταστράφηκαν περιουσίες μέσα και γύρω από το γήπεδο. Οι εικόνες χάους καταγράφηκαν σε βίντεο που κάνουν το γύρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό για την ασφάλεια των γηπέδων στη χώρα.