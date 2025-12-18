Ποιο είναι το πρωτάθλημα της Ευρώπης που απολύθηκαν όλοι οι προπονητές

Η θέση του προπονητή στον κόσμο του ποδοσφαίρου δεν βρίσκεται στο απόγειό της τα τελευταία χρόνια, καθώς έχουμε γίνει μάρτυρες αρκετών αλλαγών σε μια ποικιλία ομάδων σε έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους σε κάθε ομάδα. Και αν νομίζατε ότι ο ρυθμός αλλαγής στην Ελλάδα ήταν υψηλός, περιμένετε μέχρι να μάθετε για το επόμενο πρωτάθλημα.

Αποδεικνύεται ότι το βελγικό πρωτάθλημα, ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη, αποτελεί ένα πολύ γόνιμο έδαφος για αλλαγές προπονητών. Πόσο γόνιμο είναι; Στο βαθμό που το 100% των ομάδων που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα στις αρχές του 2025 και μέχρι σήμερα έχουν κάνει αλλαγές στην τεχνική ηγεσία τους.

🇧🇪💥 Absolute coaching chaos in Belgium: All 14 clubs that started & finished the 2025 calendar year in the Jupiler Pro League have changed head coach!



After Genk's sacking of Torsten Fink, only the promoted duo of Zulte Waregem & La Louvière have had their head coach in place… pic.twitter.com/OJs9AkXMya — The Sweeper (@SweeperPod) December 17, 2025

Υπάρχουν 16 ομάδες στο βελγικό πρωτάθλημα, αλλά αν αφαιρέσουμε τις δύο ομάδες που υποβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, τότε έχουμε μια κατάσταση όπου και οι 14 ομάδες άλλαξαν προπονητές. Η τελευταία που το έκανε ήταν η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, η οποία απέλυσε τον προπονητή της Τόρστεν Φινκ. Στην πραγματικότητα, οι μόνες δύο στο πρωτάθλημα που δεν άλλαξαν προπονητές κατά τη διάρκεια του 2025 είναι οι δύο νεοεισερχόμενες - οι Ζόλτα και Ραάμ και η Λα Λουβιέρ.

KRC Genk heeft beslist om de samenwerking met hoofdcoach Thorsten Fink stop te zetten. Ook zijn assistenten Sebastian Hahn en Goran Kontic verlaten de club.



De volledige Genkse familie dankt Thorsten, Sebastian en Goran voor hun inzet en wenst hen het allerbeste voor de toekomst… pic.twitter.com/8naeKFLcnh — KRC Genk (@KRCGenkofficial) December 15, 2025

Η ομάδα του «Kos» βρίσκεται στο -14 από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν Ζιλουά και έχει... απόλυτη ισορροπία στα αποτελέσματά της, με έξι νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες και ήττες.

Στην Ευρώπη, η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη με τη Γκενκ να βρίσκεται στη 16η θέση της League Phase του Europa League, με 10 βαθμούς, έχοντας εξασφαλίσει ουσιαστικά, την παρουσία της στα playoffs της διοργάνωσης.

Η κακή πορεία στο πρωτάθλημα όμως, δυσαρέστησε αρκετά τη διοίκηση, η οποία αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία της με τον Τόρστεν Φινκ, τον προπονητή της, θεωρώντας τον βασικό υπαίτιο για την εν λόγω κατάσταση.