Ο Κάιρι Ίρβινγκ έκανε επίδειξη δύναμης και... ξάπλωσε ένα ρομπότ (video)

Ο Κάιρι Ίρβινγκ, στα πλαίσια μιας επίδειξης με τους συμπαίκτες του στους Ντάλας Μάβερικς, είχε ένα αστείο περιστατικό με ένα ρομπότ τύπου Atlas (της Boston Dynamics) που έκανε επίδειξη δυνατοτήτων και κινήσεων.

Το ρομπότ ξεκίνησε να δείχνει μια εντυπωσιακή κλωτσιά, αλλά όταν ο Ίρβινγκ πλησίασε κοντά του, το ρομπότ υποχώρησε λίγο, και τότε ο σταρ των Μάβερικς το προώθησε με δύναμη προς το έδαφος, αφήνοντάς το «νοκ-άουτ».

Nah why did Kyrie take out the robot like that LMAOO 😭 pic.twitter.com/QhB4jFopLi — Kyrie Center (@kyriecenterig) December 17, 2025

Μετά την κίνηση, φάνηκε να μετανιώνει για το πόσο δυνατά το έσπρωξε και προσπάθησε να το… βοηθήσει, αλλά βέβαια το μηχάνημα δεν ανταποκρίθηκε. Ήταν μια αστεία στιγμή, όπου ο Ίρβινγκ «κατέρριψε» ένα ρομπότ που έκανε επίδειξη μπροστά του.