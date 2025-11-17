Σπάνιο διαμαντένιο δαχτυλίδι του Τιτανικού εκτίθεται στο Λας Βέγκας - Μυστήριο για τον κάτοχο

Ένα εξαιρετικά πολύτιμο εύρημα από το ναυάγιο του Τιτανικού θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά οι επισκέπτες του Λας Βέγκας το επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για ένα σπάνιο διαμαντένιο δαχτυλίδι, ένα από τα αντικείμενα στην έκθεση «Titanic: The Artifact Exhibition» στο Luxor Hotel & Casino του Λας Βέγκας, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά από 10 χρόνια.

Το εκπληκτικό δαχτυλίδι της εδουαρδιανής εποχής διαθέτει τρία παλιά διαμάντια ευρωπαϊκής κοπής, συμπεριλαμβανομένης μιας κεντρικής πέτρας 2 καρατίων σε σχήμα αχλαδιού, πλαισιωμένης από δύο σφαιρίδια 1 καρατίου.

Το δαχτυλίδι ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης ερευνητικής αποστολής στο θρυλικό ναυάγιο που έγινε το 1987 και βγήκε από μία δερμάτινη τσάντα που παρέμεινε στον βυθό του ωκεανού για 75 χρόνια.

Ανήκε στον θησαυροφύλακα;

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η τσάντα μπορεί να ανήκε σε έναν από τους θησαυροφύλακες του Τιτανικού, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την προστασία των τιμαλφών των επιβατών και μοιραία την πήρε μαζί του καθώς το πλοίο βυθιζόταν.

Η ανάκτηση του δαχτυλιδιού ήταν μια στιγμή-ορόσημο στην εξερεύνηση του Τιτανικού.

Χρησιμοποιώντας το υποβρύχιο Nautile, η ερευνητική ομάδα ανέσυρε προσεκτικά την τσάντα από τον πυθμένα της θάλασσας, αποκαλύπτοντας μια σφραγισμένη συλλογή κοσμημάτων και αντικειμένων, «κρυμμένες» στο ναυάγιο από το 1912

Η ανακάλυψη παρουσιάστηκε μάλιστα τότε στην τηλεοπτική εκπομπή του 1987, «Return to the Titanic».

Το Luxor, στο οποίο εκτίθεται το σημαντικό εύρημα, είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην πόλη της Νεβάδα, που έχει 4.407 δωμάτια και φιλοξενεί συχνά εκθέσεις και events, ενώ έχει καζίνο και προσφέρει κάθε είδους υπηρεσίες ψυχαγωγίας.