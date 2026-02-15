Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο έπλεε με 3000 επιβάτες κατά την είσοδο στο λιμάνι του Πειραιά

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στο λιμάνι του Πειραιά καθώς κρουαζιερόπλοιο με 3000 επιβάτες έπλεε ακυβέρνητο λόγω προβλήματος που εμφάνισε στους πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

Το κρουαζιερόπλοιο που έφερε σημαίας Μάλτας, μετέφερε συνολικά συνολικά 2.109 επιβάτες και 946 μέλη πληρώματος.

Στο σημείο έσπευσαν, σύμφωνα με το Λιμενικό, τέσσερα ρυμουλκά, τα οποία παρείχαν συνδρομή στο πλοίο, με αποτέλεσμα αυτό να προσδέσει με ασφάλεια στο λιμάνι.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους του πλοίου, έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη και προσκομιστεί πιστοποιητικό καλής αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ οι επιβάτες παραμένουν εντός του πλοίου μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών ελέγχων.

Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια

Υπενθυμίζεται ότι σοβαρά προβλήματα στα περισσότερα ακτοπλοϊκά δρομολόγια της χώρας έχουν προκαλέσει οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι που πνέουν στην ανατολική Ελλάδα και κυρίως στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 8 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τμήματα τα 9 μποφόρ.

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου και μετά τις 11:30 το πρωί.

Παράλληλα, παραμένουν κλειστές οι γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, Καβάλα-Πρίνος Θάσου και Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία για πιθανές αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων.