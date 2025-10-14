Ρόδος: Ανατροπή ταχύπλοου με μετανάστες – Δύο νεκροί, συνελήφθησαν τρεις ως διακινητές

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Οκτωβρίου στη θαλάσσια περιοχή του Παραδεισίου Ρόδου, όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε ύποπτο ταχύπλοο με μετανάστες να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ακτές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το πλήρωμα του περιπολικού προχώρησε σε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων για την ακινητοποίηση του σκάφους, ωστόσο ο χειριστής του αγνόησε τις εντολές. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το ταχύπλοο πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα.

Το πλήρωμα του περιπολικού, με τη συνδρομή δεύτερου σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προχώρησε στην περισυλλογή 16 αλλοδαπών (12 άνδρες και 4 γυναίκες), ενώ ανέσυρε από το νερό δύο άτομα – έναν άνδρα και έναν ανήλικο – χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, ενώ οι δύο σοροί παραδόθηκαν αρχικά σε γραφείο τελετών και στη συνέχεια στο νεκροτομείο του Νοσοκομείου Ρόδου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 30, 31 και 32 ετών (υπήκοοι Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας), οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως οι διακινητές.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για παράβαση της νομοθεσίας περί μεταφορέων και παράνομης εισόδου στη χώρα, καθώς και για απείθεια, πρόκληση ναυαγίου και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η Λιμενική Αρχή Ρόδου διενεργεί την προανάκριση, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Το ταχύπλοο σκάφος βυθίστηκε.