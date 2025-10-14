Σοκ στην Πρέβεζα: Νεκρός 73χρονος που έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού του

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Πρέβεζας καθώς, την Τρίτη 14/10, βρέθηκε νεκρός ένας 73χρονος στην περιοχή Καλάμια.

Τον ηλικιωμένο εντόπισαν περίοικοι στο πεζοδρόμιο και σύμφωνα με πληροφορίες έχασε την ζωή του μετά από πτώση που είχε από την ταράτσα της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο epiruspos.gr, πρόκειται για ημεδαπό που διέμενε τον τελευταίο καιρό στην συγκεκριμένη πολυκατοικία χωρίς να έχει αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις με τους γείτονες.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια πίσω από τον θάνατο του άτυχου άνδρα. Η αστυνομία εξετάζει αν ο θάνατος προήλθε από ατύχημα ή πρόκειται για αυτοχειρία ενώ το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί.

Η σορός του 73χρονου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πρέβεζας και αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή.